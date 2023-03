A judici 13 acusats d'entrar immigrants il·legals a través dels Pirineus

LleidaAquest dijous vinent ha de començar a l'Audiència de Lleida el judici a 13 persones, totes originàries de l'Àfrica subsahariana, acusades d'afavorir la immigració il·legal a través de passos fronterers del Pirineu. L'organització criminal, que actuava amb ànim de lucre, va ser desarticulada el febrer de 2020, en una operació policial conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que van detenir tots els implicats.

Tot i això, els presumptes delinqüents podrien evitar la vista judicial si tots ells reconeixen els fets i accepten l'acord al qual han arribat les parts, que contempla condemnes de 5 anys de presó per als dos detinguts considerats els líders de l'organització; 2 anys i 7 mesos per a un altre acusat, 3 mesos per a un altre i entre un i dos anys de presó per a la resta. En cas que no hi hagués acord, la petició de penes de presó podria ser més elevada.

Els acusats són originaris de Guinea, el Senegal, Mali i el Camerun. Si accepten l'acord, segons informa l'ACN i recull Ràdio Seu, seran condemnats per un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal, en concurs amb un delicte d'organització criminal.

Moviments per l'Estat i per la resta d'Europa

La fiscalia considera acreditat que l'organització va fer un mínim de 90 viatges amb l'objectiu explícit d'entrar immigrants a l'Estat espanyol o bé dur-los a d'altres estats d'Europa, sempre de manera irregular. Aquests moviments es van detectar al Pirineu, a prop de zones frontereres, cosa que va permetre iniciar la investigació. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van efectuar les detencions el 5 de febrer de 2020, durant un operatiu en què es van fer diversos escorcolls.

El focus principal es va trobar a la demarcació de Lleida, tot i que els agents també van fer entrades en poblacions de les demarcacions de Tarragona i Barcelona, atès que els responsables de la xarxa hi havien comprat propietats, suposadament gràcies als diners obtinguts amb aquesta activitat il·lícita.