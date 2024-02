Jutgen un home acusat de violar i amenaçar de mort a la companya de pis al Pallars Sobirà

Esterri d'ÀneuL'Audiència de Lleida jutja un home, de nacionalitat marroquina, acusat d'amenaçar de mort i de violar una compatriota seva amb qui compartia pis a Esterri d'Àneu, l'any 2020, segons informa Ràdio Seu. Segons ha exposat la fiscalia, que demana una pena de 13 anys de presó, els fets denunciats es van produir a finals d'aquell any, el 12 de desembre, en el transcurs d'un desplaçament amb cotxe a Tarragona, on la denunciant volia fer uns tràmits al consolat del Marroc.

La dona ha declarat aquest dimecres i ha assegurat que, després d'haver-se ofert per portar-la fins a Tarragona, a mig viatge l'home va aprofitar per dir-li que volia que es casessin, però ella va rebutjar-ho novament després que ell ja havia insistit d'altres vegades en aquest propòsit. L'acusat va aturar el vehicle en una zona boscosa i li va dir que "ara veuria". Llavors, va treure una navalla de grans dimensions i la va apropar al pit d'ella dient-li: "Almenys tingues sexe amb mi, o et mataré". Tot seguit, la va obligar a anar al seient de darrere, li va forçar els braços i les cames i la va penetrar vaginalment fins a consumar l'acte. Després, la va tornar a amenaçar de mort perquè no ho expliqués.

La demandant, que ha declarat amb l'ajut d'un intèrpret, hi ha afegit que volia escapar-se, "però no sabia on estava" i que "tampoc estava en condicions de sol·licitar ajuda perquè tenia por i ell desitjava la meva mort". Per això, va seguir anant amb ell fins a Tarragona i després tots dos van tornar a Esterri d'Àneu. Al cap d'uns dies, però, va denunciar els fets a la policia. Sobre els precedents, ha dit que en aquell moment feia sis mesos que compartien pis, en aquesta població del Pallars Sobirà, i que en aquest temps ell ja li havia suggerit diverses vegades que s'havien de casar, però ella li havia reiterat que no tenia cap intenció d'acceptar-ho.

En la investigació posterior a la denúncia i a la detenció de l'home, els Mossos d'Esquadra van trobar restes de semen al cotxe de l'acusat. Mitjançant declaració telemàtica, els agents que van investigar el cas han declarat que la dona estava a Catalunya com a immigrant il·legal i que el fet d'estar en situació irregular li generava por a l'hora de denunciar la presumpta violació. També han explicat que inicialment no van poder determinar el lloc exacte de l'agressió sexual perquè la denunciant no coneixia prou el territori. Tot i això, els va dir que havia tingut lloc al voltant d'una hora i mitja després de sortir d'Esterri d'Àneu, per la qual cosa estimen que els fets s'haurien produït en algun punt entre Tremp i Balaguer.

Els agents i pèrits han declarat al judici que van trobar una taca de líquid seminal a la part posterior del vehicle que "coincidia plenament" amb el perfil de l'acusat, tot i que no van poder establir el temps que portava allà. Alhora, dos mossos d'esquadra han explicat que la dona va declarar a la comissaria que, mentre es produïa l'agressió sexual, l'home la seguia amenaçant amb una navalla que feia un soroll peculiar. Durant la inspecció al cotxe de l'acusat, els agents van localitzar una navalla d'uns 24 centímetres de fulla, a la qual li penjava una peça que feia el mateix soroll que la denunciant havia descrit. De fet, la dona va reconèixer l'arma com la que es va fer servir per amenaçar-la de mort.

Per la seva part, l'acusat, que també ha fet ús de l'intèrpret i ha declarat, en últim lloc, ha negat els fets. Ha dit que la seva relació amb la dona va ser únicament com a companys de pis i que "mai" no va oferir-li matrimoni ni li va proposar de mantenir relacions sexuals, perquè estava casat i tenia fills, si bé afirma que "la considerava com un familiar". Respecte a les indagacions dels Mossos, l'home s'ha escudat en el fet que sol fer viatges amb el seu cotxe al Marroc, per veure els seus familiars, i que uns dies abans dels fets havia anat al seu país natal i, a dins el vehicle, hi havia mantingut una relació sexual amb una prostituta.

En canvi, un testimoni que solia visitar el pis on convivien la demandant i l'acusat ha declarat que aquest últim li havia dit en alguna ocasió que "estimava molt" la dona i que "la volia tenir com a muller", tot contradient així l'argument expressat per l'encausat quan deia que només la veia com una companya de pis.