Una mim, la proposta de FEDA per millorar la postura corporal a la feina

Andorra la VellaAquest matí, els passadissos de FEDA van presenciar una escena poc convencional: una especialista en mímica o una mim va arribar a la companyia, però no ho va fer amb un discurs tradicional o unes llistes de consells. En lloc d’això, va utilitzar la mímica com a eina principal per ensenyar als empleats sobre la importància d’una postura correcta al lloc de treball.

Amb una actuació vibrant i expressiva, la mímica va captivar l’atenció de tota la plantilla, demostrant els perills d’una mala postura de manera enginyosa i entretinguda. Des de la inclinació dels espatlles fins a l’altura de la cadira, cada detall va ser representat de manera vívida i memorable.