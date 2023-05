La mort d'un ciutadà britànic a Canillo fa que s'obri una investigació a Anglaterra

Andorra la VellaUn home de 39 anys va morir la matinada del divendres 31 de març en un accident de trànsit amb un únic vehicle implicat al punt quilomètric 12,500 de la CG2, a l'altura de l'Aldosa, a Canillo. En el vehicle, de lloguer i amb matrícula francesa, viatjaven tres persones, tots tres no residents al país. El difunt era el copilot. El conductor va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa d'1,52 i també a la prova de tòxics. Posteriorment, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la vida humana independent i contra la seguretat col·lectiva. Segons ha publicat el mitjà de comunicació anglès EssexLive, l'home es deia Gavin Harris i era procedent de Braintree. Les autoritats andorranes van efectuar la pertinent investigació i ara s'ha obert una altra per la mort de l'home al Tribunal Forense d'Essex a Chelmsford. L'audiència es va efectuar aquest dimecres.