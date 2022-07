Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de marihuana a Coll de Nargó

La Seu d'UrgellEls Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Seu d'Urgell van desmantellar dimarts passat una plantació de marihuana a Coll de Nargó. Segons informen en un comunicat, l'actuació va comportar el decomís de 1.740 plantes i la detenció de fins a tres homes, de 23, 34 i 36 anys, qui han ingressat a presó després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la capital alturgellenca per un presumpte delicte contra la salut pública.

Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada a finals del passat mes de març, quan es va tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de cànnabis a la població de la Gavarra (Coll de Nargó). Els investigadors van sospitar d'un grup de persones a les quals ja se'ls va desmantellar un cultiu de marihuana al setembre de l'any passat, amb unes 2.000 plantes en una zona boscosa propera a la població.

Així doncs, fruit de diversos seguiments i vigilàncies els mossos van localitzar una nova plantació en una zona boscosa, entre les localitats de Gavarra i Vallderques, al terme municipal de Coll de Nargó i van identificar diverses persones i vehicles que entraven o sortien de l'indret on s'ubicava. Finalment, dimarts passat es va fer un dispositiu policial, en el qual van intervenir diferents dotacions de mossos, recolzades per un helicòpter, per desmantellar-la.