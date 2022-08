Un motorista del país de 60 anys mor en un accident

Sant Julià de LòriaEl conductor d’una moto, resident de seixanta anys, ha mort aquesta tarda en un accident que ha tingut lloc a la Margineda. Així ho ha explicat la policia. El sinistre ha estat a les 20.10 de la nit i ha comportat cues molt importants. L’accident ha tingut lloc quan la motocicleta -Honda FJS 600- i un turisme -Ford Mondeo 2.0 TDCI-, ambdós de matrícula andorrana han col·lidit de forma violenta. El conductor de la moto ha mort pràcticament a l’acte mentre que el conductor del cotxe, de 45 anys, ha resultat ferit i ha estat traslladat a l’hospital. A hores d’ara, encara no s’ha facilitat com s’ha desenvolupat el sinistre i fins demà s’espera que no es doni la versió oficial, segons fonts del cos. Per les imatges es pot comprovar que el Ford Mondeo de color blanc ha acabat estimbant-se contra la tanca que protegeix tota la zona d'Automòbils Pyrénées a la Margineda.