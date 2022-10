Rescat en helicòpter d'una dona als jardins de Juberri

Andorra la VellaComplicada extracció la d’una dona resident de 40 anys que ha patit un accident als jardins de Juberri. A les 18:08 h el cos d’extinció ha rebut l’avís de l’incident. En primer terme, s’ha desplaçat una ambulància per atendre a la persona ferida. En veure que no es podia accedir, perquè es tractava d’una zona molt boscosa, els bombers han decidit efectuar l’extracció amb un helicòpter. Segons informen, les primeres revisions apunten que s’ha fracturat una cama. Posteriorment, ha estat traslladada a l’hospital, on l’han atès al servei d’urgències.