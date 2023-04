La residència de Tremp on van morir 64 padrins per la Covid va celebrar la Castanyada 2020 sense mascaretes

TrempLa Residència Fiella de Tremp va celebrar la festa de la Castanyada l'any 2020 amb grups barrejats i sense ús de la mascareta, segons han denunciat dues treballadores que han presentat sengles querelles al Jutjat de Tremp. Aquesta activitat, asseguren, la van fer 20 dies abans del brot de COVID que es va detectar el 19 de novembre de 2020 i que va causar la mort de 64 dels 142 residents.

Les querelles són per un presumpte delicte contra la seguretat en el treball, en considerar que la llavors directora, Remei Navarri, i el Patronat Fundació Fiella van posar en risc els treballadors i també els residents permetent aquesta festa i incomplint les mesures sanitàries. A la demanda s'hi aporten imatges de la festa, a què ha tingut accés l'ACN, en què es veuen residents de diverses plantes mesclats i sense mascareta. Així ho informa Ràdio Seu.

La festa es va fer el 30 d'octubre de 2020, durant la segona onada de la pandèmia, quan les mesures anticovid de la Generalitat impedien trobar-se en grups de més de 6 persones i obligaven a dur mascareta, entre d'altres. El 25 d'octubre de 2020, el govern espanyol havia aprovat el segon estat d'alarma.

A les querelles presentades per les dues treballadores s'hi incorpora informació, plànols i fotografies per il·lustrar que per la castanyada del 2020 es van barrejar usuaris a la 'sala del parquet', on es va celebrar la festa i es van estar elaborant panellets. S'hi veuen usuaris de la planta d'homes (planta baixa), la planta 0 (edifici nou) i les plantes 1 i 2, tots junts i en alguns moments sense protecció.

Pendents de les declaracions

Tot i que de moment les querelles presentades al jutjat de Tremp que investiga el cas són dues, no es descarta que n'arribin més. Fa ja més d'un any, el 31 de març de 2022, van començar les declaracions en fase d'instrucció. De moment, però, la jutgessa encara no ha citat a declarar les dues investigades, la llavors directora del centre, Remei Navarri, i la considerada responsable d'Higiene Sanitària. Hi ha dues causes obertes contra elles, una per homicidi imprudent i tracte degradant -per la mort dels 64 residents- i una altra per un delicte contra la seguretat en el treball.