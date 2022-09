S'identifica a la frontera i el detenen per haver utilitzat una identitat diferent en el passat

Andorra la VellaEl passat diumenge, un home no resident de 32 anys va ser detingut a la frontera del DCNJ a les 16:45 h com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Uns agents a la duana van verificar la seva identitat a través del seu passaport. Posteriorment, van constatar que no es corresponia amb la identitat amb la qual es va identificar verbalment en una altra ocasió i, amb anterioritat, davant dels serveis policials. Per aquesta raó, els agents van efectuar la seva detenció.