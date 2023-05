Es troben el cadàver d'un contrabandista provinent d'Andorra a la porta d'un forn de pa de l'Hospitalet

Andorra la VellaEl propietari d'un forn de pa de l'Hospitalet ha explicat a mitjans de comunicació francesos quina va ser la seva experiència traumàtica amb els contrabandistes de tabac. David, el propietari, comenta que els traficants passen habitualment pel seu comerç i "mai hi ha hagut cap mostra de violència contra els empleats". Es queixa, però perquè "espanten els clients perquè els hi tenen por".

El principal problema amb el qual es trobava regularment David era que els contrabandistes abandonaven els cotxes en zones per on es fa el repartiment. Cotxes que cremaven o els deixaven sense plaques perquè com són molt vells se'ls espatllen o que abandonen perquè han fugit de la policia. Explica que a vegades mouen els cartons de tabac o les caixes dins del seu comerç per tornar-les a carregar.

L'episodi traumàtic el va viure una matinada. A les sis del matí va sentir cops a la porta del forn de pa. Va obrir i es va trobar el cadàver d'un home. Havia mort per hipotèrmia. Es tractava d'un contrabandista que no havia pogut superar la congelació del pas per la muntanya a la nit a temperatures molt baixes. Els companys havien agafat el cadàver perquè no se'l mengessin els animals, però com no podien anar a cap lloc on se'ls identifiqués van optar per deixar-lo a la porta del forn de pa.

Aquest fet és un dels que s'inclouen en el recull de queixes que ciutadans de l'Hospitalet han fet arribar a les autoritats per demanar que s'ubiqui un destacament de gendarmes en aquesta comuna. Des del 2005, l'Hospitalet no té agents en el seu territori i s'han de desplaçar des d'altres comunes quan hi ha un problema en el poble.