Troben en perfecte estat l'excursionista perdut

Andorra la VellaL'excursionista perdut aquesta tarda prop de la Vall del Madriu ha estat localitzat en perfecte estat de salut, tal com informa RTVA. Més concretament, l'han trobat a Montmalús, a Encamp. No hi havia notícies seves des de diumenge i se'l va veure per última vegada prop del refugi de l'Illa.

L'home, provinent de Catalunya, explica que a causa del roaming va desactivar el telèfon, motiu pel qual ha estat il·localitzable.