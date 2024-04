El vídeo del rescat dels bombers a dos excursionistes perduts a Aigüestortes

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge dues persones que s'havien perdut al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tal com informa Ràdio Seu, els dos visitants han estat trobats sans i estalvis, després que s'havien accidentat i no havien pogut continuar la ruta que tenien prevista. Tot i això, el rescat no s’ha pogut completar fins aquest dilluns al matí, quan han estat derivats per efectius del GRAE cap a l’heliport de Tírvia. Un d’ells presentava ferides “menys greus” i ha estat traslladat en helicòpter a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

L'avís s'havia rebut al migdia (12.46 h), quan es va activar un dispositiu de recerca amb una quarantena d'efectius dels Bombers arribats de diversos punts de Catalunya, amb la participació també dels Pompièrs d'Aran. Els turistes havien arribat dissabte a la nit a la seva destinació prevista. Després de comprovar que no eren a cap dels refugis de la zona, els agents han trobat el seu vehicle estacionat al pàrquing del Prat de Piarró, una de les entrades del parc. Els excursionistes baixaven per la Canal dels Encantats però no van arribar al punt que s'havien marcat.

En un primer moment es va activar dos helicòpters de rescat, però les condicions meteorològiques adverses feien inviable l'accés a la zona. Tot i això, es va fer un reconeixement aeri de la zona dels Encantats i s'hi va traslladar efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). El dispositiu incloïa la recerca amb esquís de travessa, pales, sonda, i detectors de localització per a allaus, tenint en compte que havien caigut entre 25 i 30 centímetres de neu nova. Des del refugi de Mallafré es distribuïa la resta de grups per diferents rutes de baixada des dels Encantats: per la part baixa de la canal (on hi havia hagut una allau), a la Vall del Monastero i a la Valleta Seca.

Una millora puntual del temps a mitja tarda va permetre que un helicòpter sobrevolés la zona, tot i que no aportava cap novetat. Finalment, però, els dos visitants han estat localitzats conscients i en bon estat.

Paral·lelament, els Bombers han trobat tres practicants d'esquí de muntanya que s'havien desorientat a la Vall de Boí, entre el sector de Puig Falcó i el Coll del Moro. L'avís s'ha rebut passades les 11 del matí. La boira i el vent han impossibilitat que l'equip conjunt del GRAE i el SEM accedís a la zona, per la qual cosa l'estació de Boí Taüll ha obert el telecadira perquè els especialistes de muntanya, acompanyats de tres agents dels Mossos d'Esquadra, arribessin al capdamunt de l'estació i comencessin la recerca, que finalment ha donat resultat passades les 4 de la tarda.