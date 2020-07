Donant la nota pels carrers de Sant Julià

La formació musical Green Note ha donat aquest dilluns el tret de sortida al cicle ON-Carrer, un programa de concerts de petit format repartits per diferents punts del país i organitzats per la Fundació ONCA. La primera de les actuacions ha tingut lloc a la plaça Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria, on la vocalista Marta Verdes i el guitarrista Eduard Cabrera han interpretat peces pròpies però també cançons d'altres artistes adaptades al seu estil. "La idea és anar pel carrer i que, de sobte, aparegui la música", ha afirmat Verdes, assegurant que la voluntat és que la població es trobi amb una actuació "de forma casual". Segons els artistes, propostes com aquesta serveixen per "animar el poble i l'estiu" i el fet de no haver fet gran promoció de cada actuació contribueix a generar "l'efecte sorpresa".



Per als artistes aquesta és una bona ocasió per apostar per la música nacional i la cultura del país. A més, "això de poder fer música al carrer sense mascareta ens fa molta il·lusió", ha argumentat la vocalista. Cada grup participant farà una actuació amb tres passis d'entre 20 i 25 minuts. En el cas de Green Note, després de la interpretació a la plaça Francesc Cairat, han repetit les cançons davant de Casa Comuna i han acabat la jornada a la plaça Calonge-Sant Antoni.



Aquesta mena de concerts també tenen la finalitat de no afavorir a la massificació de persones. És per aquest motiu que els artistes "venim a oferir música per tal que la gent que passi gaudeixi d'una bona estona". A més, aquests concerts també suposen una bona oportunitat pels intèrprets per "poder tocar en diferents indrets", donar-se a conèixer al públic i que la gent del país vegi que "Andorra té una gran qualitat musical".



Els pròxims concerts del cicle ON-Carrer vindran de la mà del grup Love It, que iniciarà el seu itinerari a partir del 15 de juliol a la plaça Laurèdia, passant pel parc infantil del Prat Gran i per la plaça del Molí. Per donar per finalitzades les actuacions a la parròquia laurediana, es comptarà amb les interpretacions de Juli Barrero el dia 17, començant per la plaça de la Germandat, passant per la casa de colors i acabant a la plaça Laurèdia.