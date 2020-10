El Festival de titelles es manté, amb l'aforament reduït al 30%

El Festival de titelles d'Encamp i el Pas de la Casa, d'aquest cap de setmana vinent, es manté tot i que amb capacitat limitada al 30% de les localitats dels espais on es duran a terme els espectacles. El tret de sortida el donaran, dissabte 17 d'octubre a les cinc de la tarda, les propostes 'Klé' de Teia Moner, que es farà a la sala de festes del Complex d'Encamp, i 'On vas, Moby Dick?' del Centre de Titelles de Lleida, a la sala de festes del Pas de la Casa. Diumenge 18 d'octubre, també a les cinc de la tarda, les famílies podran gaudir dels espectacles 'El Monstre de colors' de la companyia Tutatis-Teatro imaginario a Encamp i, a la mateixa hora al Pas de la Casa, 'Klé' de Teia Moner.

Les localitats estaran separades per unitats familiars, ja que la venda de les entrades s'ha fet seguint aquest criteri i mantenint la distància de seguretat entre cada grup. L'ús de la mascareta és obligatori en tot moment a dins de les sales tal com marca la normativa vigent i el protocol específic que s'ha aprovat per part del ministeri de Salut per aquests espectacles en concret.

El Festival de titelles és un clàssic de la tardor encampadana i enguany ha hagut d'adaptar-se per les circumstàncies sanitàries, no hi haurà els tallers i les actuacions s'han reduït a quatre. El preu de l'entrada és de cinc euros pels adults i gratuït pels infants. Les entrades es poden comprar anticipadament a La Valireta, encara aquest divendres, i una hora abans de l'espectacle a la taquilla.

La programació

'Klé' és un espectacle que permet endinsar-se en el món de l'artista suís Paul Klee. Al seu torn, 'On vas, Moby Dick' és una adaptació lliure del clàssic d’Herman Melville, escenificat per a públic familiar, on les titelles de taula, la projecció d’animacions i les cançons endinsaran el públic en la història d’una gran balena blanca, Moby Dick. 'El monstre de colors' és una adaptació teatral de l’obra infantil d’Anna Llenas, amb més de 300.000 exemplars venuts i traduïda a 16 idiomes.