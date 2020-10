Homenatge a la gent gran en el tret de sortida de l'Ordino Clàssic

L'estreta col·laboració entre el comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà ha permès gaudir aquest diumenge de la primera actuació de l'Ordino Clàssic, una iniciativa que per tercer any busca acostar a la població la música clàssica i popular a través d'un concepte més actual i modern. La primera proposta de la temporada ha estat 'Música per a la memòria', un espectacle nostàlgic basat en un repertori de boleros i amb arranjaments de Santi Pereira que ha servit per retre homenatge a la gent gran del país, ja que actualment és el col·lectiu que es troba en una situació més delicada a conseqüència de la crisi sanitària. El concert s'ha desenvolupat a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, amb aforaments reduïts.

Segons ha explicat el director escènic de l'actuació, Joan Hernández, "la idea ja fa dies que era al calaix" i la Fundació ONCA també fa temps que vol retre aquest homenatge. Així doncs, l'espera ha valgut la pena, ja que ha permès "donar una volta al concert" gràcies a la incorporació del teatre (de la mà dels artistes Ivan Caro i Laura Castro) i del suport audiovisual, que ha permès mostrar al públic fotografies de balls i festivitats d'Ordino d'entre els anys 1935 i 1950, època en què s'emmarca l'actuació. Per tant, segons Hernández, aquest ha estat un "espectacle multidisciplinari amb la música com a protagonista, però també amb teatre i fotografia".

651x366 Un moment de la primera actuació de l'Ordino Clàssic, 'Música per a la memòria'. / M. P. (ANA) Un moment de la primera actuació de l'Ordino Clàssic, 'Música per a la memòria'. / M. P. (ANA)

El director artístic també ha indicat que el procés de preparació ha estat "àgil però meticulós alhora". El quintet de corda de l'ONCA format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violins), Elias Porter (viola), Carolina Bartumeu (violoncel) i Òscar Llauradó (contrabaix), acompanyats de la percussió de Lluís Cartes, s'han encarregat de posar el ritme, mentre que les imatges han parlat per si soles.

Amb tot Hernández s'ha mostrat satisfet de què, malgrat les restriccions i els aforaments reduïts, es puguin continuar celebrant concerts d'aquest estil. Per tant, "hem de ser positius i hem d'estar agraïts al festival, a la Fundació ONCA i a la Fundació Crèdit Andorrà perquè es dugui a terme", ha conclòs.