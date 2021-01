Menys visitants al Museu de l'Electricitat i el camí hidroelèctric

El MW Museu de l’Electricitat i el camí hidroelèctric d’Engolasters han rebut aquest 2020 un total de 2.500 visitants. Cal destacar que les activitats de FEDA Cultura s’han vist marcades pels efectes de la crisi de la Covid-19 que van obligar a tancar el museu durant tres mesos i que durant la resta de l’any han suposat anul·lar les visites escolars i reduir les ràtios d’aforament. Així doncs, durant l'any passat els visitants al MW Museu de l’Electricitat i al camí hidroelèctric van caure un 63%. Pel que fa al museu es van situar en 1.600, el que representa un 71% menys que al 2019.

Segons incideixen des de FEDA, aquestes xifres reflecteixen l’ efecte del tancament del museu durant els mesos de març, abril i maig i l’anul·lació de totes les activitats escolars, que habitualment representen el principal públic de les exposicions que s’hi exposen. Les visites a les entranyes de la central hidroelèctrica, i les Nits d’estiu als museus que s’havien programat al recinte també es van veure anul·lades.

Tanmateix, a finals de desembre s’ha inaugurat l’exposició 'Déssine-moi l’écologie' que aborda qüestions relacionades amb la contaminació, la gestió de residus i la biodiversitat amb l’objectiu de conscienciar els joves sobre el canvi climàtic i animar-los a implicar-se més per un món sostenible. La mostra es podrà visitar fins a finals del 2021 i l’entrada serà gratuïta.

Per la seva banda al camí hidroelèctric d’Engolasters, tot i experimentar una caiguda del 25% dels seus visitants, es va poder mantenir la seva oferta cultural amb aforament limitat i respectant els protocols sanitaris marcats. En concret es van poder fer les habituals visites guiades així com les nits d’estiu. Prop de 900 persones van poder gaudir de les visites guiades a l’aire lliure, de les quals més de 200 ho van fer durant les nits d’estiu. En aquest marc, es van oferir dos concerts a càrrec de Guitar Bellows i els Odara Trio, l’espectacle 'Dones d’aigua' i la visita teatralitzada pel camí. Aquestes dues últimes van tenir "una excel·lent acollida" i es va decidir duplicar les sessions.

Cal remarcar que aquest any FEDA Cultura ha apostat encara més per intèrprets del país.