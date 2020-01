Més d'un centenar d'infants gaudeixen de les activitats de Nadal a Cal Pal

Un total de 103 infants, d'entre un i 12 anys, han assistit als cinc tallers organitzats per Cal Pal de la Cortinada en el marc de la proposta 'Un Nadal a Cal Pal'. Els tallers, celebrats els dissabtes 14, 21 i 28 de desembre i 4 de gener, i el diumenge 29 de desembre, han consistit en una immersió al Nadal tradicional, amb la casa pairal, documentada des del 1347, com a escenari.

En l'activitat, la canalla ha conegut l'essència del Nadal, que consisteix a reunir la família, compartir temps junts i gaudir d'un bon àpat a base de sopa de galets i carn d'olla, pollastre rostit i torrons. També han après que els seus padrins i padrines no rebien tants regals com ara, sinó que els Reis d'Orient els deixaven algun cèntim, llaminadures i, fins i tot, mandarines. El tió, de llarga tradició, cagava el menjar del dia de Nadal. Els assistents als tallers també han descobert personatges protagonistes del Nadal d'altres països, com els tretze follets islandesos, el Sant Nicolau de l'est d'Europa, el Krampus austríac, l'Olentzero basc o la bruixa Befana italiana, entre altres, mentre berenaven coca amb xocolata.

Una altra de les activitats que els infants han pogut fer ha estat escriure les cartes al Pare Nadal i als Reis d'Orient i deixar-les en les urnes destinades a recollir les seves peticions i decorar l'arbre de Nadal de Cal Pal amb els seus desitjos. Tal com posen en relleu des de Cal Pal, en els seus escrits, els infants han demostrat que han "entès l' essència del Nadal". A les cartes, nenes i nens asseguraven haver-se portat bé i demanaven contes, colors per pintar i joguines, també per als germans i germanes. Entre els desitjos que pengen de l'arbre de Nadal, n'hi ha molts de dedicats a passar unes bones festes i tenir un feliç any 2020, i altres com salut, pau, amor i menjar per a tothom.

Com a activitat central, la narradora Carol Caubet explicava la història del Nadal als infants i després els convidava a picar fort el tió de Cal Pal, que cagava llaminadures. La sorpresa final va ser la visita del Pare Noel, els dies 14 i 21, i del rei Melcior, els dies 28, 29 i 4.

Segons el comunicat emès per Cal Pal, tant les criatures com els adults que les acompanyaven han manifestat la seva satisfacció pel taller, que ha recreat l'ànima d'un Nadal tradicional. A més dels 103 nens i nenes, als tallers han assistit un total de 107 adults.

A més, des del 14 de desembre, els visitants que s'han apropat a Cal Pal han pogut gaudir de la casa decorada com en un Nadal de fa gairebé un segle, amb elements naturals, com pinyes, el fruit de la gavernera i cards, collits dels boscos del voltant de la Cortinada, i amb la taula del menjador parada com si la família de Cal Pal estigués a punt de gaudir de l'àpat tradicional de Nadal.

En total, des del 14 de desembre fins al 5 de gener, per Cal Pal han passat 321 persones, sumant-hi els assistents als tallers.

L'èxit de l'activitat anima Cal Pal a organitzar més tallers infantils, que s'anunciaran a la pàgina web ( www.calpalandorra.com) i als perfils que la casa té a les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter).

D'altra banda, des del 16 d'octubre del 2018, quan Cal Pal va obrir al públic, i fins al 5 de gener del 2020, han visitat la casa pairal un total de 4.001 persones. Habitualment, Cal Pal obre cada cap de setmana (dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí), tot i que durant l'estiu del 2019 va obrir de dimarts a diumenge, i aquest últim Nadal també ha ampliat horaris. També ha obert en dates especials i ha participat en esdeveniments com les Jornades europees de patrimoni.