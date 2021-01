Música, dansa i bon humor per començar el nou any

La pandèmia no ha impedit que un any més s'hagi pogut celebrar el tradicional concert de Cap d'Any. En aquesta ocasió, i arran de les restriccions a què obliga el coronavirus, han estat un quartet de corda de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra ( ONCA) acompanyats de la percussió de Lluís Cartes i la dansa de Pauline Da Costa i Xavier Pérez, els encarregats de donar la benvinguda a un any nou.

El responsable de la dramatúrgia i direcció escènica, Joan Hernández, ha destacat els arranjaments que Albert Gumí ha dissenyat per a aquest concert, amb sons que "ja formen part de la cultura popular" i en què no han faltat els tradicionals valsos. Així Strauss, Txaikovski, Puccini o Mascagni, i els clàssics més populars, com Beethoven, Schubert o Mendelssohn, han configurat un repertori en què tampoc no ha faltat el toc de modernitat impressionista de Debussy.



651x366 Un moment del tradicional concert de Cap d'Any a l'Auditori Nacional. / M. F. (ANA) Un moment del tradicional concert de Cap d'Any a l'Auditori Nacional. / M. F. (ANA)

Hernández ha reconegut que els hagués agradat que l'escenari estigués ple de músics com altres anys, però ha subratllat, també, que malgrat les restriccions d'aforament tant a les butaques com a l'escenari el concert s'hagi pogut celebrar. A més, i com en altres propostes de l' Ordino Clàssic, s'ha volgut donar a aquest espectacle un toc "transversal" des del punt de vista artístic i a la música s'hi ha sumat la dansa i, fins i tot, "un puntet de clown". Així, s'ha pogut "començar l'any amb bon humor, perquè aquest 2021 el necessitarem", ha destacat Hernández.

"És una cosa importantíssima haver mantingut la tradició d'aportar música" el primer dia de l'any, ha valorat el responsable de dramatúrgia, recordant que la missió de la Fundació ONCA és "acostar la música a tota la gent" i, per tant "començar el dia 1 defensant el concert de Cap d'Any, portant música, un quartet de corda, valsos, i ball a més a més, és un orgull", ha destacat. Cal recordar que la cita es tornarà a repetir el diumenge dia 3 i que els dos concerts serveixen per cloure l'edició d'enguany de l'Ordino Clàssic, que han ofert el comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà.