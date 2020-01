Obres inèdites a Andorra de Perico Pastor a l’ambaixada espanyola

L’exposició ‘Pinzells en dansa’ del pintor alturgellenc Perico Pastor es podrà visitar a partir d’aquest dimarts 21 de gener i fins al 21 de febrer a l’ ambaixada d’Espanya. Després de cinc anys sense exposar la seva obra al Principat, Pastor assegura que aquesta exposició no és una retrospectiva sinó tot el contrari. “Vaig pensar que seria interessant mostrar la meva obra d’aquests darrers cinc anys amb dues excepcions”. Una part important de l’exposició il·lustra parelles ballant i forma part d’una sèrie de més 100 pintures que va realitzar com a preparatiu d’una acció que Pastor va fer al Museu d’Art de Catalunya a l’octubre del 2018. “Es deia envelat i era un dibuix de 700 metres quadrats, que era tot el terra de la sala oval”. A banda, el pintor ha confessat que mostra aquest recull d’obres perquè li agrada molt ballar i també com a record a la seva primera exposició fora d’Espanya. “La vaig fer l’any 83 a Madrid i es deia 'Bailes de salón'”.

Tot i aquesta part important dedicada al ball, l’exposició mostra “una mica de tot” i no es tracta d’una exposició temàtica, tal com ha indicat Pastor. També hi ha dos nus femenins del 2008 que són les dues obres més antigues de l’exposició, els quals estan triats “tenint en compte la disposició de la sala” i també per contrarestar la resta de quadres grans, els quals representen paisatges i temes marins. “Vaig pensar que el públic també voldria veure alguna mostra dels meus nusos”.

Totes les obres exposades a l’ambaixada espanyola són pintures fetes amb pinzell amb tinta xinesa sobre paper japó, tot i que ha indicat que alguns quadres tenen tocs de color d’aquarel·la i d’altres estan totalment impregnats d’aquarel·la i després estan muntants sobre tela i envernissats.

Quant als cinc anys sense exposar al Principat, la temporada més llarga sense fer-ho, Pastor ha declarat que ha esdevingut de manera natural i també ha confirmat una propera exposició a la Seu d’Urgell per aquest estiu. “Si tot va bé, juliol i agost estaré ocupant Sant Domènech” amb els originals de la bíblia que va il·lustrar a més dels originals del 'Llibre de les bèsties' que va escriure, entre d’altres obres que també hi exposarà.