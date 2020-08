Ple absolut als ‘Turistes i Banyistes’

Èxit rotund de l'espectacle 'Turistes i Banyistes' d'Escaldes-Engordany que ha omplert totes les sessions del dissabte al vespre i també les d'aquest diumenge al matí. La cap del departament de Cultura del comú escaldenc, Anna Garcia, s'ha mostrat molt satisfeta per la rebuda que ha tingut aquesta tercera edició de l'espectacle. "Teníem una mica de por que el públic no tingués ganes de venir per les mesures sanitàries" i ha afegit que la gent ha respost amb massa. "La gent té ganes de venir a veure espectacles i assistir a representacions teatrals". A més, Garcia ha comentat que veure que el públic respon els anima a continuar programant espectacles culturals de petit format durant aquest temps. Així, entre les vuit sessions que s'han celebrat en els dos dies, han passat al voltant de 150 persones, ja que enguany es van duplicar el nombre de sessions perquè els grups es van reduir a només 15 o 20 persones per sessió.

Cal recordar, que 'Turistes i Banyistes', és un espectacle itinerant que consta de 9 escenes al llarg d'Engordany on el públic es va trobant diferents personatges, anècdotes i històries de la parròquia que la direcció artística ha escrit i que ha donat vida a través de diferents personatges. "Tenim un total de 30 actors amateurs del país" de totes les edats que ho fan de manera voluntària, ha declarat la directora artística, Irina Robles.

Les diferents sessions s'iniciaven totes de la plaça de l'Esbart Santa Anna d'Escaldes-Engordany, però enguany hi ha hagut escenes que s'han hagut de modificar. "L'any passat donàvem menjar als espectadors i altres escenes passaven en indrets tancats i en aquesta ocasió no ho hem pogut fer per la situació de la Covid-19". A més, segons ha comentat Robles, aquest any també han tingut menys temps per assajar perquè "fins bastant tard no vam saber si finalment podríem tirar endavant o no el projecte". L'espectacle es reprendrà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre i les entrades tenen un preu de tres euros.