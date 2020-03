La Universitat d'Andorra, a l'abast de tothom

Arran de la situació de confinament que s’està vivint a causa de la malaltia Covid-19, la Universitat d’Andorra (UdA) ha decidit contribuir a facilitar a la població l’accés al coneixement. Per aquest motiu, s’ha obert l’accés a les versions digitals de les publicacions de la universitat al públic en general, més enllà dels usuaris de la Biblioteca Comunal Universitària. Les publicacions, que es posen a l’abast de tothom i en format PDF, formen la seva bibliografia acadèmica. D’aquesta manera, tothom que ho vulgui, pot accedir de manera gratuïta als volums de la ‘Col·lecció Campus”, un recull de manuals de divulgació d’algunes de les assignatures de l’UdA com Llengua i Literatura a Anodrra i als Pirineus, Fiscalitat d’Andorra, Història econòmica d’Andorra o Patrimoni cultural d’Andorra. D’altra banda, també hi ha disponibles alguns títols de la col·lecció Dret andorrà, entre els que destaquen Català jurídic, Dret internacional privat del Principat d’Andorra o Dret processal civil del Principat d’Andorra.

A més, posen a disposició del públic les dues publicacions que s’han editat fins ara de la col·lecció Treballs del bàtxelor en Ciències de l’educació, dos contes infantils elaborats per estudiants, com 'Els germans Stefanoni' o 'Andorra amb ulls de formiga'.

D’altra banda, tothom qui ho desitgi també pot consultar els continguts de tots els números del Butlletí UdA, un espai de comunicació, diàleg, debat i discussió de tota la comunitat universitària que es publica mensualment des de l’any 2004. El llistat complet de les publicacions editades per la Universitat d’Andorra es pot consultar en el nou apartat que s’ha creat al web de l’UdA.