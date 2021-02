Andorra la Vella iniciarà el 20 de març el cicle de primavera d’espectacles infantils

Andorra la VellaLa temporada de primavera de teatre infantil del comú d'Andorra la Vella, adreçat al públic familiar, es posa en marxa el porper 20 de març. Serà amb l'espectacle d'humor i pallassos 'Libèl·lula', de Toti Toronell, que amb el seu teatret de fira presenta un espai on ell és el protagonista de tots els papers.

El cicle seguirà el 24 d'abril amb Engruna teatre i l'actuació 'El secret de la Detectiva Klaus', un espectacle que a través del teatre fa un viatge per alguns dels contes més coneguts pels infants, com 'La caputxeta vermella', el 'Patufet' o 'Hansel i Gretel'.

La temporada es tancarà el 15 de maig amb 'Monstres', la darrera estrena de la Companyia Riguel. Es tracta d'un muntatge que amb bruixes i monstres ajuda l'espectador a entendre i acceptar les mateixes debilitats, fortaleses i emocions.

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les 16.30 i a les 18.30 hores. L'aforament està adaptat als protocols sanitaris i la venda d'entrades, que ja està oberta, es farà en nuclis de butaques, amb la separació reglamentària d'1,5 metres per garantir la distància de seguretat. L'ús de la mascareta serà obligatori durant tota la funció.

El dia de la representació, a més, els accessos i sortides de la sala es faran de manera ordenada per assegurar el distanciament entre els assistents i la sala es desinfectarà abans i després de cada passi.

L'entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de 4 euros per als adults. Els tiquets es poden adquirir únicament per internet, al web www.andorralavella.ad/entrades. S'aconsella als assistents que no imprimeixin l'entrada i que el dia de la funció la presentin amb un dispositiu mòbil.