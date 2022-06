Ball i gresca a Encamp per la Festa del Poble

EncampUn any més, i després de la presentació oficial el 2019, Encamp ha pogut celebrar l'Encamp de Gresca, el ball popular de l'Esbart Sant Romà que ja és tota una tradició a la parròquia i que ha tornat a treure a l'escenari a ciutadania i autoritats. En aquesta edició s'han pogut desenvolupar tots els esdeveniments previstos amb plena normalitat en una plaça dels Arínsols que ha comptat amb una multitudinària assistència de públic. La vila celebra entre aquest 23 i 26 de juny la Festa del Poble amb un programa carregat d'activitats per a tota la família on la música és la principal protagonista.

La cònsol major encampadana, Laura Mas, ha manifestat que recuperar la festivitat amb tots els actes tradicionals com abans de la pandèmia és un motiu d'orgull i, per tant, "estem molt contents". "Veiem la plaça ben plena per gaudir d'aquest Encamp de Gresca que tots teníem moltes ganes de tornar a ballar", ha dit. A més, ha destacat el bon funcionament de tots els actes organitzats per a la jornada de divendres, entre els quals hi va haver el repic de campanes, una activitat de pàdel, música d'orquestra i, per cloure el dia, un sopar de gala al carrer Major i una discomòbil a càrrec de Dj Moncho i Mario Otero i José Reyes.

Pel que fa a la valoració de la Festa del Poble fins al moment, Mas ha assegurat que la població esta agraint que es puguin tornar a celebrar un programa sense restriccions i on es respiri l'ambient festiu pels carrers de la parròquia. De cara a aquesta tarda la corporació ha previst activitats infantils aquàtiques; una demostració de ball en línia; ball de tarda de la mà de Music Lovers; un sopar interparroquial i, novament, festa de nit.

Per a aquest diumenge, darrer dia de festa, el programa també està ben complet i començarà ben aviat amb un torneig de pàdel i la 3a cursa del Campionat d'Endurocross. També hi haurà una classe magistral de dansa, tornaran les activitats aquàtiques infantils i música durant tot el dia. En aquest sentit, el plat fort de la jornada serà el Crash Car, que enguany torna a l'aparcament de Prada de Moles després que els darrers anys s'hagi estat celebrant a Grau Roig. "Esprem que es faci amb molta prudència i que els participants i la població gaudeixin de l'esdeveniment", ha afegit la cònsol.

A darrera hora de la tarda, tindrà lloc un partit de futbol 7 de solters contra casats, un ball de tarda, i el Castell de Focs al pont de Riberaigües, que donarà pas a l'actuació de Fugados de Alcatraz, un grup de versions, i a la de Dj Moncho, que tancarà la Festa del Poble amb música a l'aparcament de Sant Miquel.