El Cicle de cinema de muntanya recorda Mingote

OrdinoLa conferència programada aquest divendres en el marc del Cicle de cinema de muntanya i viatges l’havia de fer Sergi Mingote, malauradament desaparegut ara fa tot just dos mesos al K2. Els seus amics més propers i els seus familiars, però, han volgut que el seu llegat segueixi viu i per això no només han agafat les regnes dels seus projectes, especialment els solidaris, sinó que han mantingut les xerrades que l’escalador tenia programades. Els seus amics Josemi Herrera i Albert Barceló seran els encarregats de repassar la seva trajectòria i molt especialment el seu llegat.

Herrera explica que es van conèixer amb Mingote al Pakistan, mentre escalaven el Gasherbrum II, i des de llavors es va forjar entre els dos una amistat que, tal com explica l’escalador, va ser molt intensa. Manifesta que la pèrdua de Mingote li ha deixat “un buit molt gran” ja que per a ell era “una motivació” i per aquest motiu està decidit a treballar perquè el seu llegat no es perdi. I és que més enllà de la vessant esportiva de Mingote, Herrera destaca els seus projectes solidaris, socials. “Pel que fa a les gestes esportives, va ser molt gran el que va fer, però darrere hi ha moltes altres coses que no volem que es perdin”, i en destaca especialment la fundació Onat que l’alpinista va impulsar i que està destinada essencialment a fomentar i promoure la pràctica de l’esport.

“El que destacaria, el que m’emporto, és com hem viscut els diferents moments i amb la motivació, l’alegria i l’humor” amb què Mingote encarava els projectes, ja fossin esportius o d’altra mena, destaca Herrera. I en aquest sentit no dubta en destacar que la paraula que defineix el desaparegut escalador és “solidaritat”.

“Ell sempre deia que un home no és important sinó té una família al voltant que el fa important i jo sempre m’he sentit part de la família”, resumeix Herrera el fort vincle que tenia amb Mingote.

A banda de reivindicar la vessant solidària de l’escalador, l’acte que d'aquest divendres a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino servirà també perquè els espectadors visionin el documental ‘6x8000 a pulmó’ que repassa els ascensos de Mingote a sis muntanyes de 8.000 metres sense la utilització d'oxigen artificial en només 367 dies: Broad Peak, K2, Manaslu, Lhotse, Nanga Parbat, Gasherbrum II. En definitiva, l’acte serà un sentit homenatge a l’escalador.

Després de la d’aquest divendres el Cicle de cinema de muntanya i viatges, organitzat pels comuns d’Ordino i la Massana amb el suport de Viladomat Esports, encara oferirà dues sessions més. Seran al teatre de les Fontetes de la Massana.