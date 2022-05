El cicle Geografies d'Ordino arriba a l'equador amb la cultura pop

OrdinoEl cicle cultural Geografies d'Ordino, dedicat a Corea, arriba a l'equador aquest dimarts després que el passat 10 de maig comencessin les conferències amb Josep Manel Brañas per analitzar el ressorgiment econòmic d'aquest país. El següent torn és el de l'andorrà Juanjo Padrós, director de la Federació Andorrana de Taekwondo, membre executiu de la European Taekwondo Union i director de la revista The Esport. L'andorrà ofereix a les set de la tarda, a l'Auditori Nacional, la conferència 'El taekwondo, identitat coreana' per conèixer la història, l'essència i la filosofia d'aquest art marcial lligat a iniciatives humanitàries, a més de la seva dimensió social i religiosa.

'Hallyu, l'onada coreana', a càrrec d'Uhjeen Lee, introduirà al públic en el renaixement de la cultura pop, a través del K-pop, el K-beauty i el K-drama, un estil propi que s'ha imposat a tot el món. La cita serà dimecres 18 de maig amb la doctora de la UB i directora de Comunicació de l'Associació Coreana de Catalunya, Lee. Enrique Garcelán, director de CineAsia, organitzadors del Korea Fest Bcn, és un altre dels convidats de luxe que participa en el cicle, el dijous 19 de maig amb la conferència 'Història i evolució del cinema coreà' amb una introducció a la indústria cinematogràfica i la seva projecció internacional.

L'última conferència anirà a càrrec de Glòria Fernández, codirectora de cineAsia, que ens explicarà el fenomen de les sèries coreanes a 'Poder tou' (soft power) i sèries de televisió, es farà el divendres 20 de maig, com sempre a les set del vespre. Un taller d'elaboració del kimchi, el plat coreà més conegut, inclòs al patrimoni cultural immaterial de la humanitat, tancarà les activitats del cicle organitzat conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació, el dissabte 21 de maig a les 11 hores a la sala La Buna.