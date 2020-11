Els concerts de Cambra Romànica a Canillo triomfen a internet

Poques propostes culturals han pogut tirar endavant en els darrers mesos –que ho preguntin als artistes de Catalunya o França– en el context de restricció de moviments provocats pel SARS-CoV-2. Una de les poques excepcions ha estat el cicle Cambra Romànica, que ha celebrat la cinquena edició “complint estrictament el protocol de mesures de seguretat que vam acordar amb el Govern”, segons explica la presidenta de l'Associació d'Amics de la Cambra Romànica, Clara Pladevall. L'organització tenia dues opcions: deixar-ho estar i posposar l'esdeveniment o arremangar-se i tirar-ho endavant. “Hem estat tossuts i ens ha donat molt bon resultat. Estem molt contents”, apunta Pladevall.



Aquesta tossuderia es tradueix, entre d'altres, en preveure que les restriccions de mobilitat podien afectar l'arribada dels grups i que, per tant, per assegurar la seva presència al Principat havien de triar bandes que tinguessin algun tipus de vincle amb el país. I també en mantenir les distàncies de seguretat, que significa reduir l'aforament al 30%, la qual cosa vol dir celebrar tots els concerts a Sant Cerni de Canillo, i deixar les petites capelles de la parròquia per a futures edicions.



Per tal de complementar la poca capacitat d'aforament permesa, l'organització va decidir gravar els concerts amb una qualitat d'àudio i de vídeo que els permetés emissions en directe. Una alternativa digital que fa que l'esdeveniment s'hagi pogut seguir per la televisió i per 'streaming' a través del seu canal de Youtube. “És clar que no és la mateixa qualitat ni la mateixa sensació que seguir-ho en directe, però té lectures molt positives, sabem que alguns socis l'han seguit en línia després que alguns familiars joves els han explicat com funciona el canal de Youtube. També hi ha hagut gent que pel que fos no el podia seguir en directe i l'han mirat després, quan han pogut”, explica Pladevall. El resultat d'aquesta digitalització ha sorprès els organitzadors que no esperaven més que unes desenes de seguidors i s'han trobat que dos dels tres concerts que han penjat han superat les 700 visualitzacions pocs dies després de pujar-los a la xarxa.



Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, hi ha programat el darrer concert del cicle. Hi participa el Delia Quartet, que són un grup format per quatre joves saxofonistes provinents de la Fundació Conservatori Liceu, i que arriben de Barcelona amb l'aval d'haver guanyat el segon premi en el darrer Concurs Internacional de Cambra Romànica celebrat aquesta mateixa tardor.



La Clara Pladevall els descriu com una formació que fan “una música molt moderna perquè el saxo és un instrument molt més actual que els violins”. “És música clàssica molt contemporània, molt més moguda i amb més ritme. Segur que serà espectacular veure com queda dins de l'església. Ens agrada que en el cicle hi hagi coses diferents, mantenint un nivell de qualitat important, perquè dona diversitat als espectadors”, apunta. Les entrades per veure'l en directe estan esgotades, però es podrà visualitzar per la televisió pública, i a posteriori pel canal de YouTube de l’associació.



El concert d'aquest dissabte posa punt i final a un cicle difícil d'organitzar però que els ha donat l'opció de diversificar els canals per arribar a més gent, sense oblidar el públic presencial. “Ens hem esforçat molt però el resultat és encara més gratificant”, conclou Pladevall, qui estén la satisfacció de l'organització per com ha anat el cicle, també als músics: “Ells són els primers agraïts, perquè la majoria són autònoms i fa molt temps que no tenen ingressos ni tampoc tenen la sensació de poder tocar en concerts, així que l'alegria és doble”.

651x366 Delia Quartet / Associació d'Amics de la Cambra Romànica Delia Quartet / Associació d'Amics de la Cambra Romànica