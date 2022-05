El Concurs internacional Cambra Romànica comptarà amb 23 grups

Andorra la VellaL'Associació Amics del Cambra Romànica organitza per quart any consecutiu el Concurs Internacional Cambra Romànica, que se celebrarà a Canillo el cap de setmana del 28 i 29 de maig.

El dissabte 28 tindrà lloc la fase eliminatòria, de la qual sortiran cinc grups que es classificaran per a la fase final que se celebrarà diumenge, 29 de maig. Aquesta fase final es podrà seguir de manera presencial i també serà emesa en 'streaming' pel canal de Youtube de l'associació (@AmicsCambraRomanica). Enguany, un cop reduïdes les restriccions per la pandèmia, totes les actuacions, que tindran lloc a l'auditori del Palau de Gel d'Andorra, podran comptar amb públic presencial.

Aquesta quarta edició portarà quasi 80 músics de procedències diverses entre les quals destaca Polònia, França, Àustria o Catalunya, en la seva majoria. Alguns dels artistes participants tenen alguna vinculació andorrana després d'haver concursat en edicions anteriors del certamen o haver participat en la Jonca. En total, seran 23 grups, la majoria d'ells a la categoria avançada. El premi són 3000 euros, més la participació en el cicle de concerts que l'associació organitza a la tardor.

Segons el procediment establert, els grups tenen 20 minuts per convèncer el jurat que cal que els seleccionin pel seu pas a la final. D'aquesta manera, els grups aniran passant entre les 9 del matí a les 19 hores del vespre de dissabte, pel Palau de Gel d'Andorra. Totes les actuacions es podran veure en directe de manera gratuïta. El públic, tant virtual com presencial, podrà participar en la votació de l'anomenat 'Premi del públic', entre els cinc grups finalistes de cada categoria.

El jurat està format per Patrícia de No, flautista, per Gerard Claret i per Laia Masramon, pianista. Tots tres tenen una llarga trajectòria en la interpretació i la pedagogia de la música de cambra i serà un honor tenir-los presents a Andorra.