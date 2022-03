Dallerès presenta el seu darrer llibre 'Pell, tot és pell' a Encamp

EncampEl comú d'Encamp conjuntament amb Anem editors ha organitzat un acte per presentar per primera vegada públicament el darrer llibre de Josep Enric Dallerès on l'escriptor encampadà s'ha endinsat, una vegada més, en el món de la poesia amb 'Pell, tot és pell', el seu setè poemari publicat.

Dallerès, una de les veus poètiques més consagrades de l'Andorra actual, publica aquest darrer llibre fruit de les reflexions íntimes de l'autor, on els seus versos recuperen el batec de la seva primera poesia, marcada per les relacions humanes, els sentiments i la contemplació de la natura. Amb 'Pell', tanmateix, no abandona la reivindicació política ni les reflexions sobre el món actual, que han caracteritzat els seus versos en els darrers temps.

L'acte de presentació comptarà amb la intervenció de Dúnia Ambatlle, qui ha ajudat a l'escriptor a seleccionar els poemes que formen part del llibre, i l'actuació de l'Esbart Sant Romà que reinterpretarà un dels poemes musicats i cantats de Dallerès, 'Arbre'. El poema serà interpretat per Xavier Dallerès i el ballarà l'Esbart Sant Romà. L'acte de presentació serà el pròxim dijous 10 de març a les 19 hores del vespre a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp. L'entrada és lliure i no és necessari reservar.