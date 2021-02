Davallada d'un 61% dels visitants als museus durant el 2020

Andorra la VellaUn total de 86.893 persones han visitat els museus i els monuments del país durant l'any 2020, una xifra que significa una davallada respecte a l'any anterior del 61,29%, un percentatge inferior que a altres països, segons ha assegurat el ministeri de Cultura en una roda de premsa telemàtica per presentar el balanç anual que s'ha celebrat aquest dijous. "Els museus petits, com ara els del Pirineu, han tingut també una davallada però menys important, ja que la gran patacada se l'han endut els museus grans, els que tenen més recursos i un nombre de turistes més important; nosaltres també però el públic local ha respost positivament, i això ens ha permès no presentar uns números tan dolents", ha explicat la cap d'àrea de Museus i Monuments, Marta Planas.

Malgrat la davallada de visitants, Cultura assegura que l'índex de satisfacció de l'experiència és elevat ("amb bona nota") i, a més, han augmentat les activitats, moltes d'elles a l'aire lliure, i també s'han incrementat les propostes telemàtiques, amb una bona resposta del públic. "L'aturada de la primavera passada pel confinament ens ha servit per reflexionar", ha afirmat Planas. Per la seva banda, Eduard Tarrés, tècnic de Museus, ha explicat que es va obrir un canal de Youtube, diverses accions en línia, un trivial amb un joc de preguntes i l'impuls de les Nits d'estiu. Així, es van programar un total de 53 activitats (unes deu més que l'any anterior), totes elles limitades a un públic reduït, i es va impulsar el portal web museus.ad, amb un increment del 41,6% de visibilitat, ja que el temps de navegació va augmentar fins als 3 minuts i mig.

La major part del públic que ha visitat els museus ho va fer entre juliol i agost (van estar tancats del 13 de març a l'1 de juny), just en el moment en què les mesures restrictives per la pandèmia es van relaxar i les fronteres estaven obertes. El públic local va representar un 19% dels visitants, la xifra més alta registrada, perquè la mitjana dels anys anteriors estava al voltant del 12%. En aquests moments hi ha tres museus que continuen tancats (perfum, tabac i el Centre de natura de la Cortinada), mentre que el de l'automòbil està aturat.

Museu per museu, cal destacar el del còmic, l'únic que ha aconseguit augmentar el nombre de visitants. "Com que era el menys conegut, el confinament va fer incrementar la curiositat del públic; hem fet tallers i també l'exposició d'Astèrix, i això ens ha anat bé", ha explicat Marc Huguet. En el cas del Museu Carmen Thyssen Andorra, han augmentat el 52% les activitats per la gent del país, tot i que la davallada de públic ha estat de prop de 5.000 persones (39%) si es comparen les exposicions del 2020 i del 2019.

D'altra banda, les activitats de cap de setmana als museus continuen aquest mes de febrer amb el cicle que es va engegar el mes de novembre ‘Canya als museus’. Cada dissabte i diumenge, en un dels museus gestionats pel Govern, hi haurà una activitat per apropar l’equipament cultural a la ciutadania del país.