Un dels festivals més emotius per celebrar deu anys de l'Esbart Valls del Nord

OrdinoL'Esbart Valls del Nord, que aplega dansaires de les parròquies d'Ordino i la Massana, ha presentat aquest dissabte a l'Auditori Nacional una quinzena de balls de les seccions de petits i juvenils per commemorar el seu desè aniversari.

Segons ha explicat la codirectora de l'Esbart, Sandra Tudó, la idea ha estat "fer uns balls des de la part més emotiva", ja que s'ha pogut veure a infants que "comencen a tocar les castanyoles", però també s'ha aprofitat l'ocasió per fer un homenatge a cinc joves que porten deixant la seva petjada a l'Esbart pràcticament des dels seus primers anys de vida. Durant l'actuació, a més, el públic ha pogut gaudir de l'estrena de cinc peces dissenyades per a l'ocasió.

Com a valoració d'aquests deu anys, Tudó ha destacat l'augment en el nombre de persones que conformen l'Esbart, que ha passat de 65 ballarins quan va començar l'any 2011 als 120 actuals, repartits en diferents categories que van dels 4 fins als 65 anys. "Hem doblat el nombre de dansaires i hi ha planter perquè durin molts anys més", ha dit. A més, també s'ha mostrat satisfeta de "l'amor" que aquestes persones demostren cap a l'entitat, ja sigui per part d'aquelles que segueixen en actiu o d'aquelles que ja no hi formen part.

Quant a les noves generacions, ha reconegut que de vegades resulta difícil apropar-les a l'Esbart, ja que "hi ha molt ventall d'alternatives d'activitats extraescolars i culturals". Tot i això, "intentem fer moltes coses i aquí hi ha cabuda per tothom", ha assenyalat.

A conseqüència de les restriccions sanitàries, que obliguen a mantenir la capacitat de l'auditori en un 50% d'aforament, des de l'organització s'ha lliurat entre dues i tres invitacions per nuclis de convivència. Així mateix, per aquelles persones que no han pogut gaudir 'in situ' de l'espectacle, també s'ha retransmès en 'streaming' mitjançant els canals oficials de l'Esbart.

De cara al futur, Tudó ha manifestat que una de les principals il·lusions, que hauria d'haver-se fet realitat el 2020, és apropar "la nostra cultura" i la llegenda del buner d'Ordino a un festival internacional de l'altre costat de l'Atlàntic. Concretament, la intenció és viatjar a Cuba entre 2022 i 2023.