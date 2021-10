Ernest Descals guanya en pintura i Nerea Aixàs obté un accèssit en escultura en els premis Arts Andorra

Sant Julià de LòriaEl Cercle de les Arts i de les Lletres ha celebrat aquest dimarts al vespre la cerimònia d'entrega dels premis de la XXVI edició del Cartell Arts Andorra. En aquesta edició, després de l'aturada de l'any passat per la Covid-19, els artistes Ernest Descals i Nerea Aixàs han rebut el Premi Crèdit Andorrà de Pintura i l'accèssit del Premi Crèdit Andorrà d'Escultura, respectivament.

El premi de pintura, dotat amb 2.500 per Crèdit Andorrà, se l'ha endut Descals amb l'obra 'Noia amb telèfon i ordinador'. Concretament, es tracta d'una obra inspirada en l'interior d'una cafeteria que representa la vida quotidiana i contemporània, en línia amb altres treballs del mateix autor. L'artista defensa el fet de pintar "coses que has viscut o que vius, escenes de personatges pròxims, que ens envolten", ja que la pintura "és un recordatori a amors passats". L'obra es troba pintada amb oli sobre tela, i en ella, Descals ha buscat destacar l'expressió del personatge central, que es troba envoltat d'elements que tenen com a objectiu donar-li una atmosfera precisa. En aquest premi, també s'han concedit dues mencions honorífiques, una a Josep Plajà per l'obra 'Avui ens quedem a casa', i una altra a Samantha Bosque per 'Behind the windows VI'.

En el cas de l'escultura, el premi dotat amb 2.500 euros ha quedat desert, tot i que s'ha entregat un accèssit de 1.000 euros a Aixàs per l'escultura 'Deconstrucció', una de les seves primeres peces amb ferro colat. De fet, tot i la llarga trajectòria de l'artista treballant amb metall, va decidir presentar al certamen una peça inèdita d'una sèrie d'obres que tenen el cub com a element central amb la tècnica de la fosa com a novetat. Aixàs ha explicat que l'obra juga amb els espais i ha afegit que quan treballa la peça sempre se la imagina en un format molt gran.

En l'acte d'entrega dels guardons, també s'han donat els premis de disseny gràfic dotats pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, els quals han estat classificats en sis categories. Totes les modalitats han estat dotades amb 350 euros, a excepció de la del llibre que ho ha estat amb 500 per a Núria Publicitat. Quant a la resta, en la modalitat de cartells ha guanyat Toni Colom; en la de fullets, pàgina web i publicitat, el millor ha estat Josep Maria Baró; i finalment, Núria Publicitat també ha estat guardonada en la modalitat de revistes.

Per altra banda, en els premis de fotografia Joan Burgés, Alèxia Navarro amb la col·lecció 'Arquitectura minimalista', Javier Yárnoz amb 'Recuerdos de un pasado' i José Lara amb 'Paisajes Interiores', han estat els guanyadors amb 300, 200 i 100 euros respectivament. Finalment, els premis de dibuix que ha dotat illa Carlemany mitjançant una targeta regal de 1.000 euros pel primer i de 500 euros pel segon, han estat per Josep Plajà amb 'Sortirem a pescar' i 'Oxitocina' de Natàlia Crespo.

Els premis s'han entregat al Centre cultural i de congressos lauredià en el mateix acte en què s'ha inaugurat l'exposició de les obres seleccionades, que es podran veure fins al 31 d'octubre a la mateixa sala.