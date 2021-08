L'Espai Galobardes de Canillo acollirà més de 500 peces de l'artista

CanilloEl comú de Canillo i Francesc Galobardes han firmat aquest dijous al migdia el contracte de dipòsit amb facultat d'exhibició de les obres d'art al futur Espai Galobardes, situat a l'edifici del Telecabina. Es tracta d'un espai cultural d'exhibició i custòdia de les obres de l'artista que acollirà fins a 524 peces. L’encarregat de firmar el contracte ha estat el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, que ha estat acompanyat per Francesc Galobardes Carbonell i pels seus fills, Rosa i Joan. La inauguració de l'espai tindrà lloc aquesta tardor amb una primera exposició, un cop finalitzats els treballs d'adequació de les instal·lacions.

La gestió general de l'equipament anirà a càrrec directament de la corporació, que crea una comissió tècnica per tal de fer el seguiment del funcionament de l'Espai Galobardes, així com de les exposicions temporals i activitats que es programin. Aquest equip està format pel cap del departament de la comissió de Dinamització Turística i Cultural, Francesc Oriol, i per una persona delegada per la família Galobardes. D'aquesta manera, serà l'administració qui gestioni les condicions d'accés, els horaris i dies d'obertura, les visites de grups o d'estudiants o les limitacions d'aforament, entre altres.