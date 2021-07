Una exposició sobre Paco de Lucía donarà el tret de sortida al tercer cicle de flamenc 'Verde que te Quiero Verde'

Sant Julià de LòriaL'ambaixada d'Espanya a Andorra acollirà a partir del dilluns 12 de juliol l'exposició 'Memòria de Paco' en homenatge al mític guitarrista gadità Paco de Lucía. La mostra, que recull la trajectòria humana i artística del gran mestre de la guitarra espanyola, donarà el tret de sortida al tercer cicle de flamenc 'Verde que te Quiero Verde'. Durant la presentació del certamen, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina ha comentat que "estem contents de poder donar diversitat a les diferents activitats culturals que celebrem a la parròquia".

L'organitzadora del cicle, Lola Vallespí, ha detallat el programa d'actes que van des del 12 al 18 de juliol i que inclou actuacions i recitals de gran qualitat, tallers, tasts de vins, cursets i classes magistrals. "L'objectiu d'aquesta setmana és cobrir al màxim el flamenc des de totes les seves vessants i adreçat a tota mena de persones, tant les que el coneixen com les que es volen apropar per primer cop", ha manifestat.

Una de les novetats respecte als altres dos cicles anteriors és que aprofitant el bon temps es faran moltes activitats al carrer i també classes per a col·lectius infantils i per a la gent gran. Amb tot, l'oferta d'actuacions aproparà un flamenc més tradicional, més proper i amb una dedicació especial al que es practica a la província de Cadis.

Per la seva banda, l'ambaixador espanyol Àngel Ros ha agraït "l'interès del comú per la cultura espanyola i la flamenca en particular" i ha felicitat l'organitzadora per la iniciativa. Les entrades estan a la venda trucant al telèfon 744 044 i al portal www.santjulia.ad/entrades.