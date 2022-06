Les falles d'Ordino continuen creixent

OrdinoDesprés de dos anys amb formats adaptats i reduïts a causa de la pandèmia de la Covid-19, la festivitat de Sant Pere a Ordino recupera la programació habitual pels dies 28 i 29 de juny. Així doncs, el plat fort de la festa seguiran sent les falles, després que es recuperessin fa cinc anys. Durant la presentació de les diferents activitats, el president de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig, ha destacat el creixement sostingut que estan tenint, remarcant que cada any introdueixen alguna novetat i també es posen topalls. De fet, enguany hi haurà 30 fallaires de foc i 30 fallaires de llum, uns 10 més per cada categoria. "No som més perquè no volem que siguin més aquest any", ja que busquen un "creixement sostingut no només del col·lectiu sinó també de la festa", ha indicat.

Així, la programació s'iniciarà el dia 28 a les 20.30 hores amb la costellada popular a Prat de Call, la qual es recupera després de dos anys, i els tiquets ja es troben a la venda a l'oficina de Turisme i al Servei de Tràmits, tal com ha informat la cònsol menor, Eva Choy. Des del comú han volgut agrair a totes les associacions i a tots els participants en la festa, ja que a banda de l'Associació de Cultura Popular, també hi prenen part l'Esbart Valls del Nord, els grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra, i també hi haurà una buna i timbals.

Per la seva banda, Roig, ha informat que al voltant d'un centenar de persones és mobilitzaran durant la nit de les falles. Així, un any més, hi tornarà a haver la crema del mai, el qual ja es va anar a buscar al febrer i que es plantarà a l'aparcament Prat de Vilella el mateix dia 28 a les 12 hores. "Hi ha dos espais centrals, que seran la plaça Major i l'aparcament Prat de Vilella", ha explicat. Els actes començaran a les 22.30 hores a la plaça Major amb el ball 'Fallaires d'Ordino' a càrrec de l'Esbart Valls del Nord. A continuació, serà el torn dels fallaires de llum que aniran acompanyats dels grallers i tabalers, els quals arribaran fins a l'aparcament Prat de Vilella i faran una coreografia al voltant del mai. "Hem començat a introduir fallaires de llum a edats més petites" i n'hi haurà des dels 4 anys, ha indicat Roig. A l'aparcament, l'esbart també interpretarà la dansa de les bruixes.

A la mateixa plaça Major serà on començaran els fallaires de foc, i aquest any, en comptes de desfilar tots junts fins a l'aparcament amb el mai, els fallaires més experimentats baixaran també per carrerons del poble. "Volem recuperar l'essència de les falles del segle passat quan els nens anaven corrent pels carrers del poble amb les falles", ha puntualitzat Roig. Finalment, es farà la crema de la falla tradicional, amb la qual s'encendrà el mai.

Per tal de fer arribar les falles a tothom, aquest diumenge a les 10 hores, el comú juntament amb la Casa de la Muntanya organitzen un taller de confecció de falles a les Salines. Després, els membres de l'associació "farem les falles tradicionals i la prova de foc als nous fallaires" a Prat de Call, ha explicat Roig.

Ja de cara el dia de Sant Pere, el 29 de juny, se celebrarà la missa a l'església de Sant Pere del Serrat, que conclourà amb el tradicional aperitiu. Finalment, Choy també ha volgut informar que mantenen tots els actes previstos per Sant Joan, com la foguera i un castell de focs, a l'espera de possibles consignes des de Protecció Civil.