Les falles enceses a la plaça del Consell General donen el tret de sortida a la nit de Sant Joan

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 23 de juny de 2012, va ser notícia...

Cap a les 19 hores d'aquest dissabte a la tarda la Comissió de Festes d'Ordino ha entrat a la plaça del Consell General d'Andorra la Vella amb la Flama del Canigó per entregar el foc a la resta de les parròquies i portar-lo així a tots els punts del Principat. L'acte ha estat presidit pel Síndic General, Vicenç Mateu, i els cònsols major i menor de la parròquia, Rosa Ferrer i Jordi Minguillón, i ha comptat amb la presència d'altres autoritats de la capital com la consellera de Cultura i Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, i el conseller de Medi Ambient, Jordi Cabanes.

El Síndic ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a l'acte amb la lectura del manifest de Sant Joan i a continuació el fallaire major d'Andorra la Vella, Xavi Burgos, ha fet el relleu del seu càrrec al nou fallaire d'enguany, Faust Campamà. Burgos ha donat les gràcies al Centre de la Cultura Catalana per 'la bona difusió que fa de la tradició catalana' i s'ha mostrat entristit per haver de deixar el lloc que ha ocupat fins ara, on només s'hi pot estar un any. No obstant, també ha reconegut sentir-se il·lusionat per fer el traspàs 'a un amic'.

Per la seva banda Campamà ha afirmat que 'em fa molta il·lusió assumir el càrrec pel compromís que suposa' i ha afegit que 'm'ho agafo amb moltes ganes per tirar endavant la tradició'. En aquest cas, la tasca del fallaire major, segons ha explicat, és la de mantenir la costum i preparar el traspàs pel nou fallaire de cara l'any vinent a més de portar la coordinació dels Fallaires d'Andorra la Vella. Ha ademès, però, que amb la creació de la junta la tasca del fallaire major 'ha esdevingut més simbòlica, tot i que continua tenint una missió'.

El nou fallaire de la parròquia ha destacat que la formació d'una junta ha servit per donar continuïtat a la tradició i ha subratllat que 'a partir d'ara no s'acabarà perquè cada cop hi ha més joves i nens –actualment uns 50 adults i al voltant d'uns 50 infants– que entren a formar part dels fallaires'. Amb tot, Campamà ha destacat que la festa del foc 'en comptes d'anar enrere, va endavant' i és que un esdeveniment consolidat arreu del país.

Finalment el síndic general i la cònsol major d'Andorra la Vella han cremat una falla al mig de la plaça del Consell, fet que ha servit per clausurar l'acte i donar la benvinguda a la revetlla. Precisament, les activitats a la capital continuen aquesta nit, a les 23 hores amb la cremada de falles pels carrers de la parròquia; a les dotze de la nit s'encendrà la foguera de Sant Joan i a les 00.15 hores l'Esbart Dansaire oferirà el Ball de Bruixes fins que a les 00.30 hores el grup Stokats del Bolet tancarà la nit amb un concert a la plaça del Poble.