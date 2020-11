El format virtual del Canòlich Music aplega més de 2.000 participants

La 8a edició del Canòlich Music que se celebra aquest 20 i 21 de novembre està tenint un gran èxit de participació, ha comentat el mossèn Pepe Chisvert, organitzador de l'esdeveniment. Enguany, però, degut a la situació generada per la Covid-19, el festival s'ha hagut d'adaptar i recrear a un format virtual, el qual ha permès augmentar la participació d'anys anteriors superant els 2.000 participants. "Al ser virtual ha afavorit molt la participació en l'àmbit educatiu", ha indicat Chisvert, ja que a banda de centres educatius del Principat, també s'hi ha sumat la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya, que representen el 40% de les escoles catalanes. Tot i la bona participació i el bon desenvolupament de les jornades, Chisvert ha confessat que l'esperit no és el mateix pel fet de no poder agrupar a tots els joves de forma presencial a la parròquia laurediana.

Durant aquest dissabte 21 de novembre s'ha presentat el tercer concert del festival 'Batec d'Energia', que va ser gravat per joves del Principat al Santuari de Canòlich i que ja es troba disponible al canal de youtube del Canòlich Music. Aquest, s'ha sumat als dos altres concerts, 'Batec de Vida' i 'Batec d'Esperança' que ja han estat publicats durant la setmana. A banda, aquest dissabte tindrà lloc l'única activitat presencial que consistirà en la celebració de la missa gòspel amb el grup 'Vocal Groove' presidida pel rector d'Encamp, el mossèn Antoni Elvira, i el posterior concert de Migueli a l'església parroquial de Sant Julià de Lòria. A més, també es podrà seguir per televisió i pel canal de youtube i s'iniciarà a les 19.30 hores.

Chisvert ha comentat que l'aforament a l'església estarà limitat per tal que es respecti la distància de seguretat entre els assistents i es preveu que hi assisteixin un centenar de persones, amb joves representants de les escoles. "A tots els assistents els farem un test d'antígens" com a "signe de responsabilitat i de col·laboració en aquesta lluita que estem fent tots", ha declarat Chisvert. Aquests tests estan sufragats per l'organització del festival després d'arribar amb un conveni amb un laboratori del país. En aquest sentit, qui doni positiu no podrà accedir a la missa. Complementàriament, els participants també utilitzaran mascareta i gel hidroalcohòlic per a les mans.

P er altra banda, l'organització ha decidit ampliar el termini per participar en el concurs de Tik Tok fins al proper 20 de desembre perquè hi havia aules que encara no han acabat de visualitzar els concerts i molts joves encara estaven preparant el vídeo pel concurs, ha comentat Chisvert. A tot això, se li han de sumar les diferents activitats pedagògiques i educatives que s'han fet a les aules.