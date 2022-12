'El fred que crema', nominada a millor pel·lícula als Premis Gaudí

Barcelona'El fred que crema', dirigida per Santi Trullenque i coprodudïda per Red Nose ha estat nominada com a millor pel·lícula als Premis Gaudí. Així ho ha anunciat en un acte aquest dimecres l'Acadèmia del cinema català, on han informat que el film competirà pel guardó amb 'Alcarràs', de Carla Simón, 'Suro', de Mikel Gurrea i 'No ens matarem amb pistoles' dirigida per Maria Ripoll. D'altra banda, Sylvia Steinbrecht també ha estat escollida com a candidata al premi a millor direcció artística per 'Los renglones torcidos de Dios'.