Un 'gràcies' amb totes les notes

OrdinoL'Auditori Nacional ha viscut aquest diumenge un emocionant concert; d'aquells que es recordaran durant molt de temps. L'espectacle ha celebrat els vint anys de la creació de la Jonca i ha homenatjat, davant la sorpresa de tots els assistents, a Gerard Claret, qui va ser-ne el seu creador l'any 1993. A més del programa previst, la Jonca havia preparat 'en secret' una peça composta expressament per a l'ocasió, que s'ha pogut gaudir juntament amb un missatge d'agraïment a Claret, que es podia llegir al teló posterior de l'escenari.

La Jonca i l’Onca homenatgen Gerard Claret pels 20 anys de la institució cultural.

Amb emoció, "llàgrimes contingudes", com ell mateix ha dit, i l'auditori ple d'aplaudiments, Claret ha baixat de la platea a rebre l'ovació i ha oferir unes paraules en les quals ha agraït la Fundació ONCA tots els "grans moments vitals" que li ha donat. "Quan vam fundar la Jonca ho vam fer perquè fos un element motivador per als joves del país; però els més optimistes no ens podíem imaginar el que ha arribat a ser", ha admès.

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, ha estat la responsable de la producció titulada '20 anys d’emocions', i ha estat interpretada per músics de la Jonca, en la seva majoria, però també amb la col·laboració de músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció del director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí.

Per a Albert Gumí, “celebrar vint anys de trajectòria de la jove formació és un orgull i considera que, tant la Jonca com L'ONCA, són peces clau per al desenvolupament cultural del país". En aquest sentit, ha assegurat que "d'aquí a vint anys, espero que els joves que ara comencen a la Jonca estiguin a l'ONCA, ajudant als petits que aleshores entraran a la Jonca", perquè "és un creixement a dues bandes".

20 anys de la Jonca

La Jonca va néixer l’any 2001, com a una formació integrada per joves músics entre 12 i 25 anys, dirigits pel seu fundador Gerard Claret fins al 2013. A partir del 2014, es conviden altres directors com, Albert Gumí, Oriol Saña, Josep Martínez Reinoso, Elias Porter, Yannis Papaioannou, Jordi Claret, Sergi Claret, Josep Bracero, Francesc Planella i Jordi Coll.

La Jonca és una plataforma de formació i llançament de nous artistes del país. Promou els joves que vulguin professionalitzar-se i vetlla perquè puguin formar part de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. La formació ha actuat a Andorra, Catalunya, les Illes Balears, Estrasburg, París, Copenhaguen i la Haia.