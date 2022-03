El Jaciment de la Margineda podria ser l'antic castell de Sant Vicenç

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 de març de 2012, va ser notícia...

Els darrers estudis realitzats al Jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda han desencadenat una nova hipòtesi sobre el seu passat. Segons ha explicat l'historiador Albert Villaró, es podria tractar de l'antic castell d'Enclar, conegut com el castell de Sant Vicenç. Villaró ha reconegut que hi ha molts elements a analitzar, però en tot cas ha assegurat que es tracta d'un conjunt únic i excepcional.

L'historiador ha defensat la importància del jaciment basant-se en que podria tractar-se del castell que el compte Ermengol VIII va cedir a Arnau de Castellbó al 1190. Més tard, en el segon pareatge que van signar el bisbe Pere d'Urtx i Roger Bernat III, al 1288, es va acordar la seva demolició perquè era una fortalesa que no s'havia construït amb el consentiment dels dos senyors d'Andorra, tal com disposava el text.

Per aquest motiu es creu que el Jaciment de la Margineda podria ser un 'símbol de la consenyoria d'Andorra' i del que representa el país, per ser 'el lloc on es va forjar el sistema'. Així, l'interès històric del recinte es potencia ja que fins ara no hi havia 'cap encarnació material' de la característica més representativa del sistema institucional andorrà.

La hipòtesis es basa en els estudis arqueològics i històrics dels elements fòssils i materials que s'hi ha anat trobant. Tot i així, Villaró apunta que encara hi ha molts elements a estudiar i acabar d'entendre, i que no s'han acabat les excavacions i que el terreny encara pot donar 'moltes sorpreses'.