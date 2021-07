La Jocand crearà la seva pròpia obra teatral amb el testimoni dels seus padrins

La MassanaEl teatre de les Fontetes, a la Massana, ha estat l'escenari -i mai millor dit- de la presentació de la segona temporada de la Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand). En aquesta ocasió, els joves actors hauran d'emmirallar-se en la generació anterior a la dels seus pares per crear la nova proposta teatral que sorgirà de l'experiència. Si bé l'any passat la Joncand va interpretar l'obra 'La tercera onada'(una adaptació teatral de la novel·la 'The Wave' de Morton Rhue), enguany l'escletxa generacional entre joves i padrins serà el punt de partida per fer 'teatre de creació', un projecte que tornarà a estar capitanejat per l'actriu i dramaturga, Ester Nadal.

Durant la presentació d'aquest dijous, a la qual han assistit la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el conseller de Cultura de la Massana, Guillem Forné, així com el director artístic, Juanma Casero, Nadal ha explicat que fa tres dies que treballen, "i encara no sabem què en sortirà de tot plegat", però l'experiència està connectant els joves amb el relat dels seus avis i àvies i està "removent sentiments" perquè el grup s'ha adonat que "la seva generació té molt a veure amb aquella que desapareixerà d'aquí poc". La dotzena de joves que forma part de la Jocand treballarà durant el pròxim mes i mig per construir una obra, que s'estrenarà el 4 de setembre, i que plasmarà els seus testimonis. Alguns d'ells han volgut compartir breument el que ja estan descobrint dels seus avis, com les cartes d'amor que l'Elena va trobar dels seus difunts padrins, als quals no va arribar a conèixer i que "reflecteixen l'evolució d'un amor universal".

Tot i que en un primer moment el grup de joves ha admès que es van veure "descol·locats" davant la proposta de Nadal, crear una obra teatral arran del llegat de les seves famílies els resulta "fascinant". Per la seva banda, la directora del projecte ha recordat que quan van començar, "van creure que es tractaria de recopilar anècdotes i fer un text, i no! Hauran d'improvisar, i això no és que sigui més difícil, sinó que requereix més compromís". Nadal ha revelat que per a ella també suposa un viatge als orígens, i és que durant el pròxim mes i mig que duri el taller, conviurà amb els seus pares i tornarà a connectar amb els fills -els joves actors de la Jocand- d'antics companys de classe.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que ha seguit amb atenció les explicacions de Nadal i dels joves integrants, ha manifestat i ha reiterat l'aposta del país per donar suport a la joventut i el seu talent teatral. "Estem amb ganes de veure quin serà el resultat de tot plegat i us animem a seguir treballant amb la mateixa il·lusió de l'any passat", ha expressat. Val a dir que 'La tercera onada', que tan bona acollida va tenir, no deixarà l'escenari i la intenció és seguir-la representant en les parròquies on encara no s'ha pogut veure i en espais escolars. En relació amb això, el director artístic, Juanma Casero, ha recalçat que "enguany volíem que els joves agafessin més protagonisme i per això vam apostar per un tipus de procés, el creatiu, que els impliqués més".

La Jove Companyia Nacional d'Andorra, la primera companyia teatral feta per joves i per a joves, es va crear el juliol del 2020, en plena pandèmia de la Covid-19. El projecte forma part de l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) com una branca independent per descobrir el talent més jove de les arts escèniques en clau nacional.