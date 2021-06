L'Andart ja té el 90% de les obres a punt per a la inauguració

Escaldes-EngordanyL'Andart ja ho té gairebé tot a punt per a la inauguració de la quarta edició, que donarà el tret de sortida aquest dijous, 1 de juliol, i s'allargarà fins al 15 de setembre. Segons ha explicat aquest dilluns el comissari de la Biennal, Pere Moles, "els nervis cada dia són més intensos", i fins al moment, "ja hi ha el 90% de les obres col·locades", per la qual cosa només queda "esperar que s'acabi tot i poder-ne gaudir". En total, 65 artistes d'uns 25 països diferents prenen part d'aquesta edició, els quals presentaran fins a 50 obres als turistes nacionals i internacionals.

Entre els conceptes principals de les obres, Moles ha detallat que els artistes reflexionen al voltant de tot allò "essencial per viure", tenint en compte que la premissa principal d'aquesta edició és 'Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya?', un repte proposat arran de l'esclat de la pandèmia. De cara a l'arribada de visitants, el comissari s'ha mostrat molt optimista assegurant que "serà un èxit", ja que, fins i tot, es pensa que se superarà l'afluència registrada durant la darrera edició. "Ja hi ha molta gent que s'està informant i interessant" per la Biennal, i també hi ha d'altra que "està pujant a veure com treballen els artistes", per la qual cosa la previsió és més que satisfactòria.

Al llarg de la presentació de la quarta Biennal, que s'ha dut a terme als entorns del llac d'Engolasters, també s'ha comptat amb la participació de representants de les entitats andorranes que hi donen suport. Així, la directora de Màrqueting i Comunicació d'Andorra Turisme, Noemí Pedra, ha confessat que l'objectiu principal de donar suport al projecte "és buscar altres ofertes vinculades a la natura", oferint al client una oferta variada i per a tota mena de públics que, "al cap i a la fi, és el que ens interessa, diversificar la nostra clientela".

Amb l'esclat de la Covid-19, des d'Andorra Turisme "ja sabíem que la natura era important", ja que "és el gran atractiu d'Andorra i el seu bé més preuat". Per tant, ha manifestat que "hem desenvolupat tota una sèrie d'accions i iniciatives vinculades a la natura" amb la voluntat "d'enriquir l'experiència" dels visitants.

Per la seva banda, la tècnica de Comunicació de FEDA, Carolina Gómez, ha destacat estar "molt contents" de donar suport a L'Andart per segon any, en el qual la parapública cedirà els mateixos espais que en la tercera edició. Aquest fet "és una manera més de poder donar-li visibilitat" a aquestes infraestructures, ja que, per contra, "estarien tancades i creiem que és una llàstima".

A l'últim, la responsable d'RSC d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha recordat que la Biennal representa "una mostra destinada a la divulgació del nostre patrimoni cultural i natural" que, a més, "ens posiciona com a una destinació de referència" pel que fa a la "simbiosi entre l'art i la natura". De fet, ha detallat que els visitants podran gaudir d'una "experiència única i efímera, però carregada de raons i d'emocions per als sentits que conviden a una reflexió en un moment en què la natura i la sostenibilitat estan a l'agenda de tots els països a nivell mundial".

Cal destacar que la companyia ha instal·lat al llarg del recorregut de L'Andart una sèrie de cabines telefòniques "que tenim en reserva" des d'on els visitants podran informar-se de les obres, els recorreguts, els artistes i la història de la Biennal.