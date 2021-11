L'Esbart Santa Anna celebra els 70+1 anys amb un homenatge en família

Escaldes-EngordanyL'Esbart Santa Anna tenia previst celebrar amb tot un seguit d'actes els 70 anys de vida però la pandèmia de la Covid-19 va fer que s'haguessin de canviar de plans. Els actes s'han programat per a aquest any, per celebrar els 70+1 i el tret de sortida es donarà aquest dissabte amb un festival en el que es retrà homenatge a tots els directors artístics i també a tota aquella gent que ha format part de "la família" de l'esbart. Els actes es completaran amb la projecció d'un documental el 2 i el 12 de desembre i amb el festival dels petits dansaires el diumenge 12.

