L'executiu aporta al voltant de 100.000 euros a la candidatura transfronterera de Patrimoni Material de la Unesco

Andorra la VellaLa candidatura transfronterera 'Els testimonis materials de la construcció de l'estat dels Pirineus: el Coprincipat d'Andorra' per esdevenir Patrimoni Mundial de la Unesco tindrà un cost pel Govern d'entre 90.000 i 110.000 euros. Així ho han informat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, juntament amb el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, davant la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. D'altra banda, en la compareixença també s'han exposat les tres candidatures a Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco que Andorra treballa com són les 'Festes de l'os dels Pirineus', els 'Coneixements i tècniques de l'art de construir murs en pedra seca', i 'La transhumància, desplaçament estacional de ramats per rutes migratòries del mediterrani i els alps'. L'aportació econòmica d'aquestes tres darreres, en no ser un projecte tan complex com el transfronterer, estarà entre els 15.000 i els 25.000 euros cada una.

Concretament, aquesta candidatura transfronterera, que es fa conjuntament amb Espanya i França, es va iniciar el 2019 i està prevista que estigui enllestida d'aquí tres o quatre anys com a molt, ha explicat Llovera, qui ha explicat que és un tipus de proposta que "no existeix massa". De fet, s'ha hagut de treballar conjuntament amb els dos estats veïns i crear una sèrie de comitès, com el de pilotatge, un de científic i un de redacció permanent per anar fent el dossier. En aquesta candidatura per part d'Andorra es presenten fins a deu monuments, juntament amb la catedral de la Seu d'Urgell per part d'Espanya i del Castell de Foix per part de França. Llovera ha comentat que tant Espanya com França estan molt agraïts amb aquesta proposta de Coprincipat perquè per si soles ni la catedral de la Seu ni el Castell de Foix ho podrien assolir. Per part d'Andorra, entre els deu monuments hi ha una església de cada parròquia, dues zones arqueològiques com són el jaciment del roc d'Enclar i la roureda de la Margineda i un monument civil que és Casa de la Vall.

Pel que fa a l'aportació econòmica d'Andorra al projecte, Riva ha indicat que hi ha 20.000 euros anuals de previsió pressupostària per cada any de treball de la candidatura. A més, ha destacat que és una candidatura "excepcional pel nombre d'elements materials que s'hi inclouen" i ha indicat que si mai s'intentés la posada en valor d'un nombre tan gran de monuments, "segurament excediríem amb escreix la dotació pressupostària que s'està donant".

Sobre aquesta candidatura, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha preguntat sobre si la protecció dels béns és suficient. En aquest sentit, la titular de Cultura ha avançat que hi ha un calendari amb els diferents comuns que no tenen aquest entorn treballat perquè vagin amb consonància amb la candidatura, i ha manifestat que es treballa al mateix temps la candidatura a la Unesco com l'elaboració dels entorns necessaris. Per la seva banda, Llovera ha comentat que s'intentarà que tots estiguin adaptats i acabats quan es presenti la candidatura. Sobre el futur de la candidatura un cop sigui aprovada, Riva ha manifestat que un cop es finalitzi el calendari de redacció dels treballs de l'entorn i de la candidatura, s'iniciarà un treball de difusió. "Busquem un turisme cultural de qualitat", ha destacat la ministra. Per la seva banda, Ubach ha celebrat que hi hagi candidatures transnacionals perquè reforcen "el treball que estem duent a terme de cooperació tant amb Occitànica com amb Catalunya".

Resposta a la primavera

D'altra banda, en la candidatura sobre el ball de l'Ossa ja es va dipositar el dossier a la Unesco perquè sigui valorat i es pugui tenir una resposta a la primavera del 2022. Les altres dues candidatures, la de la pedra seca i la transhumància, encara hi ha un calendari més incert perquè ja són candidatures acceptades i s'està a l'espera d'una finestra per tal de poder-s'hi unir. "No depenen tant de la incidència d'Andorra", ha comentat Riva, assegurant que esperen poder-se unir a aquesta ampliació impulsada per altres estats, i per tant, el calendari és més llunyà.

Durant la presentació, la ministra Ubach ha explicat davant la comissió l'objectiu de la Unesco i ha informat que el seu ministeri és qui coordina els lligams directes amb la institució internacional. També ha comentat que l'objectiu de la comissió nacional andorrana per a la Unesco és "fomentar els valors de la Unesco a territori andorrà" a través d'associacions amb altres ministeris.

En les intervencions dels membres de la comissió, Vela també ha mostrat preocupació perquè aquestes candidatures no puguin prosperar per fet que la vall del Madriu-Perafita-Claror encara no tingui enllestit un pla de gestió que sigui sòlid i homologable, tal com exigeix la Unesco. En aquest aspecte, tant Riva com Llovera han assegurat que els dos aspectes no van lligats, ja que el pla de gestió de la vall és matèria dels quatre comuns i no del Govern. Tot i així, Riva ha comentat que el ministeri és convidat a la comissió de gestió, i els quatre comuns "han mostrat una bona voluntat ferma de seguir impulsant la vall".