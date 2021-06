Més llum que mai a la revetlla de Sant Pere a Ordino

OrdinoLa revetlla de Sant Pere d'enguany a Ordino presenta diferents novetats respecte a les anteriors edicions. Per una banda, hi haurà més llum que mai amb la presència de la canalla com a fallaires de llum i amb la crema d'un mai. A banda, l'Esbart Valls del Nord també presentarà una nova coreografia especial per l'ocasió. Durant la presentació de les diferents activitats per la festa parroquial de Sant Pere, la cònsol menor, Eva Choy, ha remarcat que la revetlla de Sant Pere marca l'inici de l'estiu a la parròquia i ha recordat que les falles es van recuperar fa uns anys "gràcies al testimoni de l'Isidre Baró de Sornàs".

Per la seva banda, el president de la recentment creada Associació de Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig, ha comentat que la revetlla d'enguany té dos motius de satisfacció. Per una banda, perquè "podem tornar a rodar les falles" després que l'any passat a causa de la pandèmia no es pogués fer, i d'altra banda perquè serà "la primera activitat que farem com a associació", ha manifestat. En aquest sentit, ha volgut destacar l'esforç de les entitats culturals de la parròquia, que han sumat esforços per aquesta festivitat.

Pel que fa a les novetats, Roig, ha explicat que per primera vegada inclouran els fallaires de llum, els quals els duran a terme el grup d'infantils de l'esbart i la canalla vinculada als fallaires. En aquest sentit, ha comentat que és important inculcar als més petits la tradició perquè perduri. Així, aquest dijous, es farà el taller dels fallaires amb un total de 25 infants. La segona novetat d'aquesta revetlla, serà la cremada del mai de Sant Pere. Aquesta activitat es recupera després que a mitjans del segle XIX desaparegués, ha indicat Roig, remarcat que s'ha pogut recuperar gràcies al fet que a Sornàs es va mantenir fins al segle XX i també "gràcies als documents escrits de Francisco de Zamora" i a les referències d'un botànic britànic. Des de l'associació ja tenen l'arbre tallat i esclat i es plantarà a l'aparcament Prat de Vilella. "L'objectiu de tot plegat és anar recuperant tradicions", per convertir "la nit de Sant Pere en la nit de les tradicions i de la cultura popular", ha indicat.

La tercera novetat serà per part de l'Esbart Valls del Nord, que presentaran el Ball dels Fallaires. Claudia Borràs, membre l'esbart, ha manifestat que estrenaran una coreografia, vestuari i també una nova música en col·laboració amb el músic, Jordi Barceló. "El ball constarà de tres parts", ha dit, afegint que hi haurà una part del ball en la que el jovent crearà la falla, una segona part en la qual es faran rodar les falles i finalment, en la darrera part, es cremaran. "Volem reflectir l'energia del jovent per la crema de la falla i la recuperació de la tradició", ha indicat, assegurant que ja fa més d'un any i mig que treballen en aquest ball, en el qual participaran un total de 25 dansaires del cos de dansa. A més, l'esbart també interpretarà la dansa de les bruixes de la vall de Sorteny, que es va recuperar fa tres anys.

Les diferents activitats s'iniciaran a la plaça Major d'Ordino a les 22.30 hores amb el ball dels fallaires i a continuació començaran a desfilar els fallaires de llum amb els grallers cap a l'aparcament Prat de Vilella. Al cap d'una estona, un grup de fallaires cremarà la primera falla pel carrer Major, i després, un segon grup la cremarà pel carrer dels Coms fins a l'aparcament. En total hi haurà fins a 22 fallaires cremant. Un cop allà, Roig ha comentat que els fallaires de llum rodaran al voltant l'arbre per després donar pas al ball de l'esbart. Finament hi haurà la cremada de les falles i del mai. En total, es preveu que la revetlla duri aproximadament una hora. Durant la presentació del programa, Roig ha afegit que el mateix 28 de juny al matí es farà la plantada del mai.

Ja de cara al dia de Sant Pere, el dimarts 29 de juny, se celebrarà la missa a l'aparcament Prada del Serrat, que conclourà amb el tradicional aperitiu. Choy ha lamentat que a causa de les restriccions sanitàries, no es pugui fer la costellada durant la revetlla de Sant Pere.