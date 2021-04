La música iberoamericana viatja per les set parròquies

Sant Julià de LòriaEl so iberoamericà omplirà al llarg del cap de setmana les diferents parròquies. I és que aquest divendres han donat el tret de sortida a Sant Julià de Lòria un seguit de concerts de curta durada organitzats per la Fundació ONCA, juntament amb la Fundació Cimera Iberoamericana i els set comuns, sota el títol 'El so iberoamericà s'enfila per Andorra'. El duet format per David Font a la guitarra i Unai Gutiérrez al clarinet faran sonar els sons iberoamericans de diferents estils.

Tant en el concert que s'ha ofert aquest divendres a Sant Julià de Lòria com els que tindran lloc al llarg del cap de setmana a les altres sis parròquies, els assistents podran gaudir de la música de compositors com Isaac Albéniz o Manuel de Falla, Càstor Pérez, amb la coneguda havanera 'Vestida de nit'; Ariel Ramirez, amb la zamba argentina 'Alfonsina y el Mar', o bé el bolero mexicà 'Sabor a mi', d'Álvaro Carrillo. A més, es podrà escoltar 'Dansa de Canillo', la composició del comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí. Gutiérrez ha destacat que han fet "una cerca i un recull" a partir dels seus "gustos d'obres iberoamericanes d'aquí i d'allà" i que també han buscat "les influències de les unes en les altres" i ha destacat que el resultat "és molt vistós, molt bonic". Ha explicat que es tracta d'un repertori "prou variat" que passa per molts estats anímics, molts colors". La cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, ha definit, al seu torn, el concert com "un viatge per tot Iberoamèrica" i ha afegit que quan des de la Fundació Cimera Iberoamericana els ho van proposar van recuperar una proposta dels músics que a l'estiu havien comentat que "els encantaria" fer alguna cosa amb motiu d'aquesta cita. De seguida es va "reaccionar" a la proposta de la Cimera i s'ha muntat un cicle de concerts en què ha estat molt important "el triangle" ONCA, Fundació Cimera Iberoamericana i comuns, que es van unir de seguida a la iniciativa. Areny s'ha mostrat satisfet que sigui "la primera vegada" que una mateixa actuació arriba a totes les parròquies. "Estem encantats que dos músics del país siguin els representants d'aquesta música iberoamericana i que donin la benvinguda als caps d'estat i de govern" que participaran en aquesta cimera i, d'aquesta manera, aportar "aquest granet de sorra de la cultura a través de la música a la cimera, que posarà el país al món".

Aquest dissabte es podrà gaudir de concerts a la parròquia d'Ordino, a les 11.30 hores, a l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià i, a les 13 hores, a l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana. A la tarda, a les 17 hores, el duet actuarà a l'església de Sant Serni, a Canillo. Finalment, el diumenge, la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany acollirà l'actuació a les 11.30 hores; la plaça Guillemó de la capital, a les 13 hores, i a la sala de festes d'Encamp es clourà el cicle de concerts a les 17 hores.