L'óssa fa més por que la Covid-19

Els dallaries fan befa de tot, i l'óssa potser els espanta, però no pas la Covid-19. A la darrera representació de l'obra 'L'última óssa d'Ordino', aquest dimarts a la plaça Prat de Call, no han faltat les bromes sobre els constants canvis en la normativa sanitària vinculada a la Covid-19, la necessitat de posar-se gel hidroalcohòlic constantment -l'ossa també se n'ha posat- i les sancions que el Govern ha establert si s'incompleixen les mesures. Això sí, cap dels actors portava mascareta, perquè prèviament tots havien passat una prova que els permetia actuar sense ella.

Aquesta ha estat la quarta edició de la representació popular satírica en la qual els dallaires del poble acaben per matar l'última óssa que té atemorits els vilatans. Els tres dies de dol nacional van fer ajornar la funció, que estava programada per al diumenge passat, però ni la neu ni el canvi de dia i lloc (normalment es representa als jardins d'Areny-Plandolit) han fet enrere les desenes de persones que han acudit a la cita.

En l'acte hi han estat presents autoritats com la ministra de Cultura, Sílvia Riva, acompanyada de la seva família, el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, i la cònsol menor, Eva Choy, entre d'altres. Llovera ha aprofitat l'ocasió per avançar que algunes poblacions han manifestat la seva voluntat de recuperar també aquesta tradició, però ha recordat que la iniciativa ha de sortir del mateix poble, "i no pas de l'administració". "Nosaltres ho podem promocionar, però la iniciativa ha de venir de la comunitat", ha recalcat. Sobre la candidatura conjunta de la representació de l'óssa davant la Unesco, el director de Patrimoni ha detallat que "el ministeri de Cultura francès ha d'acabar la seva feina i entre principis de febrer i principis de març, la candidatura s'entregarà a la Unesco". També ha recordat que des del Govern s'estan duent a terme una sèrie d'iniciatives per promocionar el llegat de l'óssa al país entre la població. Per la seva banda, Choy s'ha mostrat satisfeta amb la possibilitat que aquesta tradició esdevingui patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco de les festes de l'os dels Pirineus.

A la parròquia d'Ordino era tradició interpretar aquesta farsa el dia de Sant Esteve als carrers del poble, un quadre de costums que feia més de 25 anys que no es representava. Gràcies a l'empenta dels veïns, membres de l'esbart i altres voluntaris residents, 'L'última óssa d'Ordino' s'ha recuperat amb èxit de públic com una activitat que s'ha oferit en el marc de la fira de Nadal. La present edició, tot i excepcional per les circumstàncies, pren un protagonisme especial, ja que el 2021, el ministeri de Cultura conjuntament amb Ordino i Encamp presenten la candidatura pel reconeixement com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco, de les festes de l'os dels Pirineus, candidatura liderada pel govern francès per les festes de l'Alt Vallespir.