Els padrins i els joves d'Ordino cuinen la coca solar per celebrar el solstici d'estiu a la casa pairal

OrdinoPadrins i joves es van trobar ahir a la tarda per fer un taller de cuina i menjar plegats la coca solar, a càrrec del forner i pastisser Pau Pascó. L'activitat intergeneracional va tenir lloc a la Casa Pairal i va estar coorganitzada amb el Punt d'Informació Juvenil. El taller va tenir una participació de divuit persones, set joves i onze padrins. Farina d'espelta, sucre de coco, per evitar els refinats, llet vegetal i fruita natural van ser els ingredients de qualitat que van utilitzar en l'elaboració d'aquesta coca per celebrar el solstici d'estiu. La conselleria d'Educació, Joventut, Cultura i Benestar social vol potenciar aquestes trobades entre els joves i la gent gran de la parròquia. En aquesta línia, segueixen cada dimecres les sessions de petanca al jardí de la Casa Pairal, un terreny de joc on es retroben diferents generacions.