'Prostitución', coproduïda per l'ENA, nominada als XXIV Premis Max

Andorra la VellaL'espectacle 'Prostitución', coproduïda per l'Escena Nacional d'Andorra en conjunt amb Check In Producciones, Teatro Español, Molinos de Papel, Asuntos Culturales i Mamá Frloiana, ha estat nominada als premis al millor espectacle de teatre i a la millor actriu per a Carolina Yuste en la XXIV edició dels Premis Max, els de més renom en les arts escèniques.

L'Escena Nacional d'Andorra va entrar a formar part de la producció i va oferir el seu arxiu d'artistes escènics per formar part de l'equip artístic de l'espectacle. Finalment, els andorrans Alfons Casal, com a ajudant de direcció, i Héctor Mas, com a productor executiu, van ser els escollits per Check In i el director Andrés Lima, Premi Nacional de Teatre 2019, per a sumar-se a la resta de l'equip artístic de la producció.

Basat en textos i testimonis reals, 'Prostitución' és el resultat del treball d'investigació d'un any sobre un tema que travessa tots els aspectes de la nostra societat: l'humà, el polític, el social, el cultural i l'econòmic. La investigació la va portar a terme tot l'equip artístic i tècnic del projecte a través d'experts en el tema, associacions, professionals del teatre i les mateixes protagonistes, les prostitutes, des de les seves vivències i experiències pròpies i que les actrius, Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste, van portar a l'escenari a través del seu cos, veu i ànima.

L'obra es va estrenar el gener del 2020 al Teatro Español de Madrid, ciutat on va tornar al març d'aquest any a Las Naves del Español en Matadero, després d'una gira per 40 ciutats i d'estrenar-se a Andorra a l'Auditori Claror el novembre del 2020. L'espectacle ha tingut prop de 50.000 espectadors. La cerimònia d'entrega dels Premis Max tindrà lloc el 4 d'octubre en una gala que es celebrarà en el Teatre Arriaga de Bilbao. La cerimònia es retransmetrà per La 2 de TVE.