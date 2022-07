Tot a punt per a la segona edició del premi Lauredià i Diada de l’Acordió

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria s’omplirà aquest cap de setmana de la música de l’acordió en la segona edició del premi Lauredià i Diada de l’Acordió. Els objectius de la cita, tal com ha posat en relleu el cònsol major lauredià, Josep Majoral, són que es consolidi i “portar aquesta nota de música i d’alegria a la parròquia i que la gent pugui gaudir d’un cap de setmana al voltant de l’acordió”, dins el projecte de dinamització de la parròquia al voltant de la cultura. La cita arrencarà el divendres per oferir, al llarg de tot el cap de setmana, actuacions i també el concurs.

Tal com ha detallat la directora de l'escola de música Harmonia i organitzadora de l'esdeveniment, Roser Palomero, la cita arrencarà el divendres a dos quarts de vuit amb la inauguració a la plaça de la Germandat, que anirà seguida de l’actuació dels germans Olga i Marc Pons, que va ser el duet guardonat l’any passat al concurs. Tot seguit, es podrà gaudir del concert del Duo París Moscou, a les vuit de la tarda. Dissabte al matí, a partir de les dotze i fins a les dues del migdia i entre les cinc i les sis de la tarda, hi haurà actuacions d’acordionistes al carrer, concretament d’una quinzena que oferiran la seva música en directe. A les sis de la tarda, el Duo Acords actuarà a la plaça de la Germandat, oferint música de violí i acordió. A les vuit del vespre es podrà gaudir del concert ‘De la chanson française al swing’ a càrrec de l’orquestra d’acordions de Sabadell, a la plaça de la Germandat. Diumenge, entre dos quarts d’onze del matí i la una del migdia tindrà lloc el premi Lauredià, a l’auditori Rocafort. A les sis, tindrà lloc el concert de balalaika i acordió a càrrec de DuoRusse, a la plaça de la Germandat i a dos quarts de vuit l’actuació de l’orquestra Els Assossegats, al mateix escenari.

Pel que fa al concurs, Palomero ha destacat que l’any passat van estar molt limitats per les mesures per combatre la pandèmia i que aquest any s’espera més participació, ja que “cada vegada es coneix més”. De moment hi ha inscrits quinze solistes i tres duos i tal com ha destacat que pot ser que s’incrementi la xifra.