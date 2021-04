Qualitat i inclusió en els espectacles infantils d'Encamp

Andorra la VellaEl comú d'Encamp aposta en aquesta temporada d'espectacles musicals infantils per la qualitat i la inclusió. D'aquesta manera, s'oferiran quatre espectacles, tres centrats en pel·lícules de Disney: 'La Cenicienta', 'Coco' i 'Aladdin' i l'actuació d'El Pot Petit, que oferirà un espectacle amb llenguatge de signes per potenciar la inclusió dels nens amb discapacitat.

Tal com han explicat el conseller de Cultura, David Cruz, i la cònsol major, Laura Mas, s'oferiran vuit sessions, ja que de cada espectacle n'hi haurà dues, una al matí i una altra a la tarda per poder complir amb els protocols Covid-19 i també per donar cabuda al major nombre possible de persones. De fet, en cada sessió hi haurà una capacitat per a 120 espectadors. "Volem seguir sent la parròquies de referència" pel que fa al públic familiar, ha destacat Mas, posant en relleu que aquest any s'ha apostat encara més "per la qualitat" en el que és "una aposta ferma" del comú, que fins i tot es planteja, de cara a edicions vinents, ampliar la xifra de musicals.

Tal com ha detallat Cruz, el primer espectacle serà 'La Cenicienta', el 24 d'abril i les entrades estan ja a la venda. El 5 de juny tindrà lloc l'espectacle d'El Pot Petit amb llenguatge de signes. En aquest sentit, Mas ha destacat que es parlarà amb les asscoiacions que treballen amb persones amb diversitat funcional perquè sàpigan que hi ha aquest espectacle i es pugui reservar alguna plaça. Ja el 2 d'octubre arribarà 'Coco' i el 20 de novembre 'Aladdin'. Totes les actuacions seran a la sala de festes del complex esportiu d'Encamp.

Mas ha destacat la "sensibilitat" dels departaments d'Afers Socials i Cultura per la inclusió i també del comú en general i, en aquest sentit, ha recordat que hi ha la intenció d'incorporar la vessant de la inclusió en tots els projectes que es tirin endavant. En aquest sentit, ha recordat també com aquesta filosofia s'ha plasmat al parc de Sant Miquel i també al futur projecte del Prat Gran.

Els protocols sanitaris obliguen a reduir l'aforament a 120 persones per funció i des del comú també recorden que en funció de com evolucioni la pandèmia aquesta xifra podria augmentar. De moment, aquesta és la xifra vigent i, per tant, el primer dels espectacles comptarà amb aquest aforament. Cruz ha recordat que com que les entrades es posen a la venda uns 20 dies abans, aquest aformanet es pot anar adaptant.